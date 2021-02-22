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Nissan Sentra No.017 ---- EPS 車速感應式電子動力方向盤駕駛感受

7Car 小七車觀點

2021-02-22 17:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
多數車款都有自身的訴求，Nissan Sentra 車系以舒適的家用車著稱，可以想見其方向盤轉動感受應不會以俐落為主，而是以柔順易上手為主，而新世代 Sentra 換上更動感造型，似乎較過去更強調跑格，也配備 EPS 車速感應式電子動力方向盤，在調校與實際使用方面的感受又會是如何呢？
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首先在握感部分，先前的長測文章已經進行介紹 [請按此參閱]，可說是相當厚實就手，本文則針對長期使用下的駕馭感受進行分享。從編輯日常駕駛總是涵蓋市區、巷弄、高速與快速道路等路況的情形來看，在市區道路中 Sentra 的方向盤回饋力道偏強，因此轉動時頗為輕鬆，但保有一定的路面資訊回饋，包括人孔蓋、坑洞及貓眼石等均可透過手部感受，轉向時的指向性不算清晰，但車輛對於方向盤轉動跟隨性，還在可接受的範圍。
至於高速行駛方面，Sentra 具有一小段方向盤轉動游隙，在直線行駛時稍微轉動並不會立即產生轉向反應，雖然可能對操駕表現較為不利，但以多數日常使用的情形來說，此種設計在面對突如其來的坑洞或路面變化，乃至於駕駛無意的擺動方向盤，仍可維持車輛直線前進，以 Sentra 的家庭房車訴求來說是相當稱職。
即便 Sentra 具有此種方向盤轉向設定，以較高車速通過彎道時，方向盤仍受惠於 EPS 車速感應式電子動力輔助而減少回饋力道，使 Sentra 仍可依照目光所視的彎道範圍，依照雙手轉動時心中的預料來順利通過彎道，不致於因家用取向的設計而失去基本的操駕樂趣。
本週使用情形方面，Sentra 全車各項機能運作均正常無故障，此桶燃油主要由小七哥駕駛，行駛路段包含塞車的台北市區 (約 1/3)、高速公路 (約 2/3，其中有 1/3 的路段屬塞車路況)，自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後經過 336.6 公里的使用後添加 25.09 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 13.416km/L。 

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