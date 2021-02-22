▲ 新世代 Audi A3 SB / Q5 / Q2 預售 140 萬起，SQ2 熱血首登台

全新世代 Audi A3 Sportback
延續四環新世代家族設計語彙的精髓，全新 Audi A3 Sportback 並以更銳利簡潔的線條勾勒出鮮明運動跑格，車頭前方搶眼的寬幅單體式六角型水箱護罩，內建蜂巢式格柵加以點綴，而造型宛如箭矢的 LED 頭燈造型讓人耳目一新，搭配大型進氣口更顯霸氣十足。車側採用立體折線，對應車尾寬厚傾斜的 C 柱線條，為 Audi A3 Sportback 勾勒出動感迷人的車側肌理腰線。車室內裝的鋪陳格局同樣搶眼，搭載新世代數位駕駛座艙，搭配 10.1 吋 MMI 中控觸控螢幕附手寫辨識功能，以及 Audi 智慧型手機介面等功能，直覺化整合式的座艙設計讓科技隨時觸手可及，駕駛可輕鬆享受智慧行車生活。
首波預售台灣奧迪導入 Audi A3 Sportback 30 TFSI 及 35 TFSI 雙動力規格，提供包含 30 TFSI、30 TFSI advanced、35 TFSI advanced 及 35 TFSI Edition one 等四款車型選擇，豐富的車型選擇滿足消費者的用車需求，同時搭載 Audi 最先進的 48V 輕型複合動力系統，兼具體積輕巧與高效率、高效能等優勢，預售價 140 萬元起。
Audi S3 Sportback 同步展開預售四環品牌旗下最新世代的高性能掀背鋼砲 Audi S3 Sportback 今日同步展開預售，外觀設計上除了採用更為霸氣的 S3 專屬運動化外觀套件，營造強烈性能車格外，所搭載的 2.0 升 TFSI 渦輪增壓汽油引擎，可爆發出 310 hp 最大馬力與 400 Nm 最大扭力的強悍性能，在七速 S-tronic 七速自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統的加持下，原廠測試 0-100 km/h 加速僅需 4.8 秒，極速達 250 km/h。為了匹配其強悍性能，包括 18 吋 Audi Sport 鋁圈搭配紅色塗裝卡鉗、跑車式轉向系統、運動化電子可調式阻尼懸吊、黑色織布頂篷及 Fine Nappa 真皮跑車式座椅等性能配備均在標配清單之列。在智慧安全方面，Audi S3 Sportback 也提供齊備的主被動安全輔助配備，給予駕駛者最高標準的行車安全性，預售價 261 萬元。
Audi Q5 開始預售 3月底前入主享限量早鳥購車優惠
Audi Q5 承襲新世代四環休旅家族設計語彙，車頭採用寬幅的單體式八角型水箱護罩，針對新一代車身，設計團隊以更銳利的肌肉折線，打造陽剛、鮮明運動感的視覺面貌。在動力效能方面，台灣奧迪導入國內市場的預售車型，採單一動力搭載最新 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎，動力更甚以往，全新 Audi Q5 可輸出最大馬力 265 hp，最大扭力 370 Nm，且皆標配先進 Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，另外全新 Q5 搭載最新 12V 輕型複合動力系統，不僅可減少引擎耗能，透過高效能及高效率的雙重優勢，讓其保有性能樂趣同時，也賦予更節能、流暢的駕馭快感。
集結優異機能、性能、節能與智慧安全等產品優勢，全能美型休旅 Audi Q5 今日啟動預售，共提供 Audi Q5 45 TFSI quattro 及 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 兩款預售車型選擇，凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型，享有早鳥購車優惠價 245 萬元；而 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 預售價則為 279 萬元，限量的 Edition One 車型，提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。
全新Audi Q2 | 性能版 Audi SQ2 同步展開預售台灣奧迪同步導入新一代小型跨界休旅 Audi Q2 ，提供 Audi Q2 35 TFSI Premium 及 35 TFSI Edition One 兩款預售車型選擇，新一代 Audi Q2 帶來更前衛動感的外型設計，不僅車頭面貌換上全新水箱護罩式樣，並融入經典引擎蓋三氣孔造型設計，另搭配炯炯有神的嶄新 LED 頭燈造型及具視覺張力的新式前、後保桿設計，讓其添增狂野性格，更顯氣勢。其中限量的 Audi Q2 35 TFSI Edition One 車型，外觀車身採用黑色風格套件，搭配黑色後視鏡蓋、黑色 C 柱飾板與 18 吋 Audi Sport 鋁圈。
|【Audi A3 Sportback 車系預售價】
|Audi S3 Sportback
|NT$ 261萬元
|Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One
|NT$ 171萬元
|Audi A3 Sportback 35 TFSI advanced
|NT$ 155萬元
|Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced
|NT$ 145萬元
|Audi A3 Sportback 30 TFSI
|NT$ 140萬元
|【全新Audi Q5 車系預售價】
|Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One
NT$ 279萬元
|Audi Q5 45 TFSI quattro
NT$ 245萬元
|【全新Audi Q2 車系預售價】
|Audi SQ2
NT$ 235萬元
|Audi Q2 35 TFSI Edition One
NT$ 174萬元
|Audi Q2 35 TFSI Premium
NT$ 153萬元