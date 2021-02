▲ 新世代 Audi A3 SB / Q5 / Q2 預售 140 萬起，SQ2 熱血首登台

我是廣告 請繼續往下閱讀

Audi A3 Sportback。

× Audi A3 Sportback。

×

×

全新世代 Audi A3 Sportback

延續四環新世代家族設計語彙的精髓,全新 Audi A3 Sportback 並以更銳利簡潔的線條勾勒出鮮明運動跑格,車頭前方搶眼的寬幅單體式六角型水箱護罩,內建蜂巢式格柵加以點綴,而造型宛如箭矢的 LED 頭燈造型讓人耳目一新,搭配大型進氣口更顯霸氣十足。車側採用立體折線,對應車尾寬厚傾斜的 C 柱線條,為 Audi A3 Sportback 勾勒出動感迷人的車側肌理腰線。車室內裝的鋪陳格局同樣搶眼,搭載新世代數位駕駛座艙,搭配 10.1 吋 MMI 中控觸控螢幕附手寫辨識功能,以及 Audi 智慧型手機介面等功能,直覺化整合式的座艙設計讓科技隨時觸手可及,駕駛可輕鬆享受智慧行車生活。

×

首波預售台灣奧迪導入 Audi A3 Sportback 30 TFSI 及 35 TFSI 雙動力規格,提供包含 30 TFSI、30 TFSI advanced、35 TFSI advanced 及 35 TFSI Edition one 等四款車型選擇,豐富的車型選擇滿足消費者的用車需求,同時搭載 Audi 最先進的 48V 輕型複合動力系統,兼具體積輕巧與高效率、高效能等優勢,預售價 140 萬元起。

Audi S3 Sportback。

× Audi S3 Sportback。

×

×

Audi S3 Sportback 同步展開預售

Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One。

× Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One。

×

Audi Q5 開始預售 3月底前入主享限量早鳥購車優惠

Audi Q5 承襲新世代四環休旅家族設計語彙,車頭採用寬幅的單體式八角型水箱護罩,針對新一代車身,設計團隊以更銳利的肌肉折線,打造陽剛、鮮明運動感的視覺面貌。在動力效能方面,台灣奧迪導入國內市場的預售車型,採單一動力搭載最新 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎,動力更甚以往,全新 Audi Q5 可輸出最大馬力 265 hp,最大扭力 370 Nm,且皆標配先進 Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統,另外全新 Q5 搭載最新 12V 輕型複合動力系統,不僅可減少引擎耗能,透過高效能及高效率的雙重優勢,讓其保有性能樂趣同時,也賦予更節能、流暢的駕馭快感。

×

×

限量的 Edition One 車型,提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

× 限量的 Edition One 車型,提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

集結優異機能、性能、節能與智慧安全等產品優勢,全能美型休旅 Audi Q5 今日啟動預售,共提供 Audi Q5 45 TFSI quattro 及 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 兩款預售車型選擇,凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型,享有早鳥購車優惠價 245 萬元;而 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 預售價則為 279 萬元,限量的 Edition One 車型,提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

Audi Q2 35 TFSI Edition One。

× Audi Q2 35 TFSI Edition One。

×

全新Audi Q2 | 性能版 Audi SQ2 同步展開預售

Audi SQ2。

× Audi SQ2。

×

×

×

【Audi A3 Sportback 車系預售價】 Audi S3 Sportback NT$ 261萬元 Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One NT$ 171萬元 Audi A3 Sportback 35 TFSI advanced NT$ 155萬元 Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced NT$ 145萬元 Audi A3 Sportback 30 TFSI NT$ 140萬元

【全新Audi Q5 車系預售價】 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One NT$ 279萬元 Audi Q5 45 TFSI quattro NT$ 245萬元