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新世代 Audi A3 SB / Q5 / Q2 預售 140 萬起，SQ2 熱血首登台

2GameSome - 有車賞

2021-02-22 18:25:00

新世代 Audi A3 SB / Q5 / Q2 預售 140 萬起，SQ2 熱血首登台
▲ 新世代 Audi A3 SB / Q5 / Q2 預售 140 萬起，SQ2 熱血首登台
台灣奧迪一口氣展開新世代 A3 Sportback、Q5、Q2 預售，售價分別為 140 萬起、245 萬起以及 153 萬起。
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Audi A3 Sportback。
Audi A3 Sportback。

全新世代 Audi A3 Sportback

延續四環新世代家族設計語彙的精髓，全新 Audi A3 Sportback 並以更銳利簡潔的線條勾勒出鮮明運動跑格，車頭前方搶眼的寬幅單體式六角型水箱護罩，內建蜂巢式格柵加以點綴，而造型宛如箭矢的 LED 頭燈造型讓人耳目一新，搭配大型進氣口更顯霸氣十足。車側採用立體折線，對應車尾寬厚傾斜的 C 柱線條，為 Audi A3 Sportback 勾勒出動感迷人的車側肌理腰線。車室內裝的鋪陳格局同樣搶眼，搭載新世代數位駕駛座艙，搭配 10.1 吋 MMI 中控觸控螢幕附手寫辨識功能，以及 Audi 智慧型手機介面等功能，直覺化整合式的座艙設計讓科技隨時觸手可及，駕駛可輕鬆享受智慧行車生活。

首波預售台灣奧迪導入 Audi A3 Sportback 30 TFSI 及 35 TFSI 雙動力規格，提供包含 30 TFSI、30 TFSI advanced、35 TFSI advanced 及 35 TFSI Edition one 等四款車型選擇，豐富的車型選擇滿足消費者的用車需求，同時搭載 Audi 最先進的 48V 輕型複合動力系統，兼具體積輕巧與高效率、高效能等優勢，預售價 140 萬元起。

Audi S3 Sportback。
Audi S3 Sportback。

Audi S3 Sportback 同步展開預售

四環品牌旗下最新世代的高性能掀背鋼砲 Audi S3 Sportback 今日同步展開預售，外觀設計上除了採用更為霸氣的 S3 專屬運動化外觀套件，營造強烈性能車格外，所搭載的 2.0 升 TFSI 渦輪增壓汽油引擎，可爆發出 310 hp 最大馬力與 400 Nm 最大扭力的強悍性能，在七速 S-tronic 七速自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統的加持下，原廠測試 0-100 km/h 加速僅需 4.8 秒，極速達 250 km/h。為了匹配其強悍性能，包括 18 吋 Audi Sport 鋁圈搭配紅色塗裝卡鉗、跑車式轉向系統、運動化電子可調式阻尼懸吊、黑色織布頂篷及 Fine Nappa 真皮跑車式座椅等性能配備均在標配清單之列。
在智慧安全方面，Audi S3 Sportback 也提供齊備的主被動安全輔助配備，給予駕駛者最高標準的行車安全性，預售價 261 萬元。
Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One。
Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One。

Audi Q5 開始預售 3月底前入主享限量早鳥購車優惠

Audi Q5 承襲新世代四環休旅家族設計語彙，車頭採用寬幅的單體式八角型水箱護罩，針對新一代車身，設計團隊以更銳利的肌肉折線，打造陽剛、鮮明運動感的視覺面貌。在動力效能方面，台灣奧迪導入國內市場的預售車型，採單一動力搭載最新 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎，動力更甚以往，全新 Audi Q5 可輸出最大馬力 265 hp，最大扭力 370 Nm，且皆標配先進 Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，另外全新 Q5 搭載最新 12V 輕型複合動力系統，不僅可減少引擎耗能，透過高效能及高效率的雙重優勢，讓其保有性能樂趣同時，也賦予更節能、流暢的駕馭快感。

限量的 Edition One 車型，提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。
限量的 Edition One 車型，提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

集結優異機能、性能、節能與智慧安全等產品優勢，全能美型休旅 Audi Q5 今日啟動預售，共提供 Audi Q5 45 TFSI quattro 及 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 兩款預售車型選擇，凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型，享有早鳥購車優惠價 245 萬元；而 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 預售價則為 279 萬元，限量的 Edition One 車型，提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

Audi Q2 35 TFSI Edition One。
Audi Q2 35 TFSI Edition One。

全新Audi Q2 | 性能版 Audi SQ2 同步展開預售

台灣奧迪同步導入新一代小型跨界休旅 Audi Q2 ，提供 Audi Q2 35 TFSI Premium 及 35 TFSI Edition One 兩款預售車型選擇，新一代 Audi Q2 帶來更前衛動感的外型設計，不僅車頭面貌換上全新水箱護罩式樣，並融入經典引擎蓋三氣孔造型設計，另搭配炯炯有神的嶄新 LED 頭燈造型及具視覺張力的新式前、後保桿設計，讓其添增狂野性格，更顯氣勢。其中限量的 Audi Q2 35 TFSI Edition One 車型，外觀車身採用黑色風格套件，搭配黑色後視鏡蓋、黑色 C 柱飾板與 18 吋 Audi Sport 鋁圈。
Audi SQ2。
Audi SQ2。
台灣奧迪首次將性能版 Audi SQ2 引進至國內市場，Audi SQ2 在車頭造型上，改採用蜂巢式水箱護罩式樣，搭配 Matrix LED 頭燈造型，展露運動化風格；動力方面，透過 2.0 升 TFSI 汽油渦輪增壓引擎與七速 S-tronic 雙離合器變速系統運作之下，可輸出 300 hp 最大馬力與 400 Nm 最大扭力，另搭配運動化懸吊。藉由新成員 Audi SQ2  加入，使四環個性休旅 Audi Q2 車系更為豐富，Audi Q2 預售價從 153 萬元起；Audi SQ2 預售價則為 235 萬元。
Audi A3 Sportback 車系預售價】
Audi S3 Sportback
NT$ 261萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One
NT$ 171萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI advanced
NT$ 155萬元
Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced
NT$ 145萬元
Audi A3 Sportback 30 TFSI
NT$ 140萬元
【全新Audi Q5 車系預售價】
Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One

NT$ 279萬元

Audi Q5 45 TFSI quattro

NT$ 245萬元

【全新Audi Q2 車系預售價】
Audi SQ2

NT$ 235萬元

Audi Q2 35 TFSI Edition One

NT$ 174萬元

Audi Q2 35 TFSI Premium

NT$ 153萬元

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