▲ 新世代 Audi A3 SB / Q5 / Q2 預售 140 萬起，SQ2 熱血首登台

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Audi A3 Sportback。

× Audi A3 Sportback。

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全新世代 Audi A3 Sportback

延續四環新世代家族設計語彙的精髓，全新 Audi A3 Sportback 並以更銳利簡潔的線條勾勒出鮮明運動跑格，車頭前方搶眼的寬幅單體式六角型水箱護罩，內建蜂巢式格柵加以點綴，而造型宛如箭矢的 LED 頭燈造型讓人耳目一新，搭配大型進氣口更顯霸氣十足。車側採用立體折線，對應車尾寬厚傾斜的 C 柱線條，為 Audi A3 Sportback 勾勒出動感迷人的車側肌理腰線。車室內裝的鋪陳格局同樣搶眼，搭載新世代數位駕駛座艙，搭配 10.1 吋 MMI 中控觸控螢幕附手寫辨識功能，以及 Audi 智慧型手機介面等功能，直覺化整合式的座艙設計讓科技隨時觸手可及，駕駛可輕鬆享受智慧行車生活。

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首波預售台灣奧迪導入 Audi A3 Sportback 30 TFSI 及 35 TFSI 雙動力規格，提供包含 30 TFSI、30 TFSI advanced、35 TFSI advanced 及 35 TFSI Edition one 等四款車型選擇，豐富的車型選擇滿足消費者的用車需求，同時搭載 Audi 最先進的 48V 輕型複合動力系統，兼具體積輕巧與高效率、高效能等優勢，預售價 140 萬元起。

Audi S3 Sportback。

× Audi S3 Sportback。

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Audi S3 Sportback 同步展開預售

Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One。

× Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One。

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Audi Q5 開始預售 3月底前入主享限量早鳥購車優惠

Audi Q5 承襲新世代四環休旅家族設計語彙，車頭採用寬幅的單體式八角型水箱護罩，針對新一代車身，設計團隊以更銳利的肌肉折線，打造陽剛、鮮明運動感的視覺面貌。在動力效能方面，台灣奧迪導入國內市場的預售車型，採單一動力搭載最新 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎，動力更甚以往，全新 Audi Q5 可輸出最大馬力 265 hp，最大扭力 370 Nm，且皆標配先進 Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，另外全新 Q5 搭載最新 12V 輕型複合動力系統，不僅可減少引擎耗能，透過高效能及高效率的雙重優勢，讓其保有性能樂趣同時，也賦予更節能、流暢的駕馭快感。

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限量的 Edition One 車型，提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

× 限量的 Edition One 車型，提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

集結優異機能、性能、節能與智慧安全等產品優勢，全能美型休旅 Audi Q5 今日啟動預售，共提供 Audi Q5 45 TFSI quattro 及 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 兩款預售車型選擇，凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型，享有早鳥購車優惠價 245 萬元；而 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 預售價則為 279 萬元，限量的 Edition One 車型，提供最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項升級配備。

Audi Q2 35 TFSI Edition One。

× Audi Q2 35 TFSI Edition One。

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全新Audi Q2 | 性能版 Audi SQ2 同步展開預售

Audi SQ2。

× Audi SQ2。

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【Audi A3 Sportback 車系預售價】 Audi S3 Sportback NT$ 261萬元 Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One NT$ 171萬元 Audi A3 Sportback 35 TFSI advanced NT$ 155萬元 Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced NT$ 145萬元 Audi A3 Sportback 30 TFSI NT$ 140萬元

【全新Audi Q5 車系預售價】 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One NT$ 279萬元 Audi Q5 45 TFSI quattro NT$ 245萬元