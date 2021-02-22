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Q2 新台幣 153 萬元起、Q5 新台幣 245 萬元起 小改款 Audi Q2 及 Q5 車系正式在台展開接單

7Car 小七車觀點

2021-02-22 18:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣奧迪今日 2/22 宣布小改款 Q2 及 Q5 車系正式在國內展開預售，Q2 引進編成與建議售價分別是 35 TFSI Premium (新台幣 153 萬元起)、35 TFSI Edition One (新台幣 174 萬元起) 及 SQ2 (新台幣 235 萬元起)；Q5 引進編成與建議售價分別是 45 TFSI quattro (新台幣 245 萬元起) 及 45 TFSI quattro Edition One (新台幣 279 萬元起)。
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小改款 Q2 換上新款水箱罩搭配、引擎蓋三氣孔及新款 LED 頭燈，前後保險桿設計也有所調整，至於 Edition One 車型搭載黑色風格套件，具備黑色後視鏡蓋、黑色 C 柱飾板及 18 吋 Audi Sport 鋁合金輪圈。
本次 SQ2 車型為台灣奧迪首度導入，在外觀換上蜂巢式水箱護罩，配備 Matrix LED 頭燈造型，動力來自 2.0 升 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 7 速 S-tronic 雙離合器自手排變速箱，可輸出 300hp 最大馬力及 400Nm 數值扭力，懸吊系統也換上運動化設定。
小改款 Q5 換上更寬的單體式八角型水箱護罩，前後燈組內的 LED 導光條也經過重新編排，Edition One 車型更升級 OLED 尾燈套件及 19 吋鋁合金輪圈等配備，動力方面採用 2.0 升 45 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 12V 輕型複合動力系統，搭配 Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可輸出 265hp 最大馬力及 370Nm 峰值扭力。
台灣奧迪自去年起陸續導入 e-tron、小改款 Q7、Q8、RS Q8 等多款休旅作品，今日又針對 Q2 及 Q5 展開小改款新車的接單作業，逐步完成休旅產品線的更新，預料將對於銷售表現有所助益。

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