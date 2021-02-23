三仙台這樣玩才對！2021台東景點從北開到南，沿著海線一路玩

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台東景點#宜灣卡片教堂(長老教會)宜灣卡片教堂從正面看就像是迷你版的哥德式建築，但是繞到側面就會發現原來教堂正面的結構只有薄薄一片，宜灣卡片教堂較建造時因為參考了聖誕卡片上的教堂圖騰，因此被稱為卡片教堂，也是東部最有童趣的教堂。圖/[email protected]宜灣卡片教堂地址｜台東縣成功鎮宜灣路11號
台東景點#台東石雨傘與其說是雨傘，我個人覺得還比較像香菇。台東石雨傘介於八仙洞與三仙台之間，由上下兩塊岩石堆疊而成，上面是較堅硬的珊瑚礁岩，下方則是較軟的礫岩，經過長時間侵蝕形成像雨傘的樣子，因而被稱為石雨傘。夏日也很多人在這邊玩SUP立槳等水上活動，更能近距離欣賞石雨傘。圖/[email protected]_diary台東石雨傘地址｜臺東縣成功鎮台11線106公里路旁
台東景點#比西里岸幾米園區這是羊，不是鹿。位於台東三仙台附近的比西里部落以阿美族為主，過去部落裡山羊遍部，因而攜手藝術家手工打造巨大的漂流木羊等裝置藝術，希望能讓舊時牧羊之地蛻變重生，不但可以遠眺三仙台，優美的海景更成為現在IG上熱門的打卡景點。圖/[email protected]_cheng圖/[email protected]_yen168比西里岸幾米園區地址｜台東縣成功鎮白蓮路141號
台東景點#台東三仙台說到台東三仙台大家應該都不陌生，一定會想到這個八拱橋，三仙台是看日出的好地方，也是賞星空的好去處，不過你可曾走過八拱橋到對岸登島？若有時間，建議大家可以步行到對岸登島，爬山三仙台燈塔、走訪合歡洞，會有意想不到的美景喔~圖/[email protected]_chiang圖/[email protected]台東三仙台地址｜台東縣成功鎮基翬路74號
台東景點#金樽陸連島、貓洞金樽陸連島是臺灣唯一正在形成的陸連島，，兩側都是彎月形海灘，因看似酒杯，而取名為「金樽」，島上神似貓咪頭的海蝕洞秘境為貓洞，可從金樽遊憩區的觀景台遠眺，雖然下去金樽沙灘步道已封閉整修，但金樽漁港旁有小路能抵達海灘秘境，不過漲潮時連結小島的路會被淹沒，除了注意潮汐時間外也要留意自身安全。圖/[email protected]圖/[email protected]金樽陸連島地址｜臺東縣東河鄉金樽港口以南
台東景點#我在玩-玩冰箱如果我有一座冰箱…我也要把裡面所有食材拿出來做成餐盤！我在玩-玩冰箱號稱是最美路邊攤，提供全天候的超豐盛早午餐，採預約制，需先在臉書上預約。主打無菜單料理，因此每天的菜色都有些許不一樣，長條型盤子上鋪滿超過十種蔬菜、水果等食材，搭配現打果汁，吸睛度十足。圖/[email protected]圖/[email protected]_1999_我在玩玩冰箱地址｜台東縣東河鄉隆昌188號營業時間｜08:30-16:00
台東景點#都蘭觀海平台原本是廢土棄置場，因為所在位置的海景實在太美而慢慢規劃成遊憩區，都蘭觀海平台上有許多漂流木裝置藝術，盪鞦韆、搖搖馬、邱比特愛心等等，都是非常好拍的打卡景點，不過這地方沒什麼遮蔽物，要注意防曬跟小心中暑喔~圖/[email protected]_153.14159圖/[email protected]_153.14159都蘭觀海平台地址｜台東縣東河鄉台11線(都蘭派出所對面巷子彎進去)
台東景點#都蘭咖啡車廂美式復古風裝潢的紅色火車車廂佇立在海邊，不提供載客但希望旅客停留駐足，哪怕只是一杯咖啡的時間也好，都蘭咖啡車廂車頂的海景座位面海被山，寬廣的景緻令人心曠神怡，一旁的鐵路平交道及郵筒裝置更是來到這必拍的網美打卡景點。圖/[email protected]_teresa都蘭咖啡車廂地址｜台東縣東河鄉鉛橋產業道路1號營業時間｜13:00-18:00 (星期一公休)
台東景點#台東奇觀水往上流在我們的認知中，水往低處流，但在台東這裡水卻往上流？其實水往上流是因為地形傾斜角度而造成視覺錯覺，灌溉溝渠的動線大致和下坡的公路平行，傾斜度大於一般人站立的地面，才讓人誤以為水是往上流的。此外，水往上流距離綠島僅22公里，人的肉眼可直視44公里，所以在這邊可以直接遠眺綠島，成為到台東旅遊的必去景點。圖/[email protected]_kaibi圖/[email protected]台東奇觀水往上流地址｜臺東縣東河鄉台11 線約148公里處
台東景點#台東美術館東台灣唯一以「美術」為主題的展覽空間，除參觀美術展覽外，戶外空間的大草坪、木棧道更是熱門的景點，不管是小孩跑跳玩耍還是坐著歇息納涼都很適合，爬上樹屋還能從居高臨下的角度俯瞰整個台東美術館，不只是小朋友，連我都待在上面不想下來了啦！圖/[email protected]_love0808圖/[email protected]_yi_1013台東美術館地址｜臺東縣臺東市浙江路350號營業時間｜週二至週日 09:00-17:00 (週一休館)
台東景點#台東波浪屋-TTstyle原創館位於鐵花村徒步區，台東極具特色的曲線型建築，因為外觀看似波浪而被稱為波浪屋，象徵著海與山。台東波浪屋整體結構以50個貨櫃、鋼筋打造而成，有許多原住民手作原創商品店、特色餐飲及咖啡小店，成為台東原創新聚落。圖/[email protected]圖/[email protected]__0219台東波浪屋-TTstyle原創館地址｜台東縣台東市新生路105號營業時間｜週一至週五10:00-22:00、週六日10:00-23:00
台東景點#櫻木平交道(太麻里平交道)台版灌籃高手場景就在台東太麻里，因相似度超高而爆紅，彷彿看到了櫻木的身影出現在眼前！在台東太麻里車站附近的秘境鐵道，位於山坡上，拍照除了要注意安全也需排隊等待火車時機，不過能拍上一張經典灌籃高手照，一切都值得！圖/[email protected]_oh櫻木平交道(太麻里平交道)地址｜台東縣太麻里鄉東63鄉道
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