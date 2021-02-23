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家族化虎鼻設計上身 Kia 於 IDEX 2021 推出 Light Tactical Cargo Truck 輕型戰術

7Car 小七車觀點

2021-02-23 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Kia 近日選在阿拉伯聯合大公國舉辦的 IDEX 2021 (International Defence Exhibition & Conference) 國際防務展推出全新的輕型戰術車。
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本次登場的 Light Tactical Cargo Truck 是 Kia 與南韓防衛事業廳 (Defence Acquisition Program Administration) 合作開發的產品，採用模組化的平台打造，提供標準軸距與長軸距兩種版本，並可搭配武裝或非武裝設定，支援戰術指揮、地形偵查、武器安裝、目標觀測或各種軍事用途。
Light Tactical Cargo Truck 的外觀設計在車頭導入 Kia 家族化的 Tiger Nose 水箱護罩，車身線條剛硬，座艙為 4 人座配置，貨斗可安裝各式通信設備或武器，也可搭載最高 10 名武裝士兵，最大載重達到 3 公噸。
動力配置方面，Kia Light Tactical Cargo Truck 採用符合 Euro 5 排放標準的渦輪增壓柴油引擎，可輸出 225hp 最大馬力，搭配 8 速自排變速箱及四輪驅動，極速約為 128.7km/h，最大涉水深度達 762mm，最低距地高為 406.4mm，此外也具備限滑差速器、失壓續跑胎、獨立懸吊系統、空調系統以及電磁干擾系統等配備。目前此車為針對軍事用途開發，未來是否會衍生出民用版本尚不得而知。

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