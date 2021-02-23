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新台幣 1.9 萬　台灣 Tesla 公布第三代壁掛式充電座

7Car 小七車觀點

2021-02-23 13:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
許多人購買 Tesla 電動車不外乎就是看準有著滿滿的科技感以及高效的動能表現，但事實上充電基礎設施是否完善才是車主決定買車的關鍵。因此台灣 Tesla 也很努力的在與車主、管委會以及地方政府溝通，提供配套措施讓 Tesla 車主們能享受到最普及應用的充電辦法，而今日則邀請國內媒體說明第三代壁掛式充電座的特點。
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台灣 Tesla 指出，Tesla 提供了目的地充電站、超級快速充電站、旅充以及家用壁掛式充電座等不同面向需求的充電選擇，但使用頻率為壁掛式充電座最高，占比約 80% 左右。而第三代壁掛式充電座輸出電流支援了 12A/16A/24A/32A/40A/48A 不同的規格，每小時能新增 60 公里左右的續航力，亦支援 Wi-Fi 供手機連結，未來也能透過 OTA 方式更新系統，價格為新台幣 19,000 元。
根據台灣 Tesla 的統計，目前在全台上萬位車主當中使用壁掛式充電座比例高達 80%，目前已安裝超過 9,000 組壁掛式充電座，其中以台北、台中以及高雄都會區最為密集，涵蓋數十年屋齡的社區或者新建案，機械/平面、私人以及公共場域都有成功安裝的案例，且安裝需求都能根據車主或者管委會的需求來溝通，並提供專屬客製安裝，不過後續工程所花費的成本則需由車主負擔。另外，台灣 Tesla 在國內也有 15 家配合的廠商，全數都經過原廠的 SOP 認證，廠商資訊也一併公布在官網上，希望公開透明化的方式能讓更多準車主或者對於充電座安裝有疑慮的消費者感到放心。
Tesla 希望透過電動車的普及化，並配合完善的充電座設施來提升民眾購買電動車的意願，如果社區建置充電座的趨勢日益成熟，也能產生更多的社區價值，帶動整體的這會發展。
以 Tesla 第三代壁掛式充電座提供的規格表現來看，其性價比確實不錯，但 Tesla 車款採用的是專屬的 CCS1 充電孔規格，若是其他廠牌的車款要使用的話，勢必要透過轉接頭才能享受了。

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