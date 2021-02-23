三規格、新台幣 59,980 元起　全新 Gogoro Viva Mix 發表

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Gogoro 表示全新 Viva Mix 為滿足國內普遍消費者的使用需求而生，包含不論男女都能輕鬆駕馭的尺碼以及適應國內地形的動力...等條件，因此 Viva Mix 有著白牌的車格，並配備 10 吋輪徑和擁有僅 1,230mm 的軸距表現。
相較於綠牌定位的 Viva，Viva Mix 換上新式的車架，整體尺碼再放大，並增加 12% 的車身剛性。懸吊系統前叉行程達 90mm，減少觸底的機率，同時 74.5cm 的座高也比 Viva 多出 0.5cm，更適合不同身材的都會男女。此外，為滿足雙載需求，座墊長度也加長至 730mm，亦同步升級採用 Stylo 新式材質的材質鋪陳，而車尾下方的擋泥板內部則使用人字形排水溝槽，增加防潑濺的功能。在實用機能上，Viva Mix 亦有一組開放式置物空間、USB 充電孔以及 23.9L 的置物箱，兼顧日常的使用範疇。
動力系統部分，除了換上 6KW 的電動馬達之外，高階的 Belt 車型亦首次採用 FLO Drive 系統，採用斜齒齒輪以及碳纖皮帶驅動，能減少 40% 的行駛噪音，每 3,000 公里僅需調整皮帶張力。
普通重型白牌機車佔 2020 年總體機車銷量的 96%，是各大機車廠欲極力積極投入的一塊市場，而以 Viva Mix 所提供的配備以及價格表現來看確實相當有吸引力。不過在 PBGN 聯盟越來越壯大的趨勢之下，其他合作的車廠是否也能提供刺激民眾提高購車意願的新車款，相信對於車廠來說來說也是一個考驗。