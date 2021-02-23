V8 引擎上身，Lexus IS 500 F Sport Performance 正式亮相

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IS 500 F Sport Performance 將會是 F Sport Performance 系列的首款作品，也就是說該系列的車型是定位於 F Sport 車型之上、F 車型之下的運動化版本。因此，從外觀上來說，IS 500 F Sport Performance 並沒有像第一代 IS F 有著如此張揚的外觀，但在細節上仍可以判斷出與一般 F Sport 車型的差異性。包含為了在引擎室塞下體積龐大的 V8 引擎，引擎蓋、前保險桿以及葉子板都有經過細部的微調加寬、加大，並換上 19 吋十幅式 Enkei 輕量化鋁圈，車尾則可以看出與 IS F 致敬的斜式雙邊雙出的尾管造型。此外，葉子板上的 F SPORT 採用黑化的設計，則會是未來與一般 F SPORT 車型最顯著的不同。
在底盤調校方面，則提供了 AVS 可變阻尼電子懸吊系統、Torson LSD 限滑差速器、Rear Performance Damper 車身減震拉桿...等等，亦換上 Brembo 煞車卡鉗、前 356mm 與後 323mm 碟盤的設定。
動力部分，這具 5.0L 自然進氣 V8 引擎最大輸出表現為 472hp / 7,100rpm、最大扭力為 395 lb-ft / 4,800rpm，搭配 8 速 Sport Direct Shift 自排系統，0-60mph 需耗費 4.5 秒。
IS 500 F Sport Performance 的推出將接替 Lexus 在北美市場性能房車的空缺，並且在豪華品牌主要對手 BMW 3 Series 與 Mercedes-Benz C-Class 紛紛推出新式代車型之際，透過產品本身的強化來持續增進市場表現。