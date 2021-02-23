打呼易增中風、心肌梗塞風險！醫教側睡等６招助改善

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為什麼會打呼？醫指常見６大原因
義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，打呼主要是氣流通過震動到呼吸道所發出的聲響，通過之處越狹小，聲音就會越明顯。呼吸道之所以會有狹小的情況，主要就是因為軟顎、舌頭、會厭三處堵住了呼吸道，其主要成因就包括了，抽菸、喝酒、服用安眠藥等。有鼻塞情況的族群也相對容易發生打呼的情況，其中所包括的不只有過敏族群，也鼻、咽、喉構造異常等也包含在其中，即便構造異常未出現鼻塞，還是可能造成打呼。除此之外，脖子較粗的群眾，自然也容易壓迫到呼吸道，因此肥胖族群也在其中。值得一提的是，睡覺時正睡也是其中相當常見的成因。這些因素若含有兩個或以上，打呼的機率便會再提高。
打呼嚴重不處理 恐增心腦血管疾病等風險
洪暐傑醫師表示，打呼確實有可能是因為疾病而起，如鼻塞、過敏，不過大多都是因為生活習慣影響所致，但若放任不管，就有可能衍伸出其他疾病，甚至危及生命。
打呼對人體最主要的影響就是呼吸道暢通，其狀況較為嚴重時便可能真的完全堵住呼吸道，也就會出現人們常聽到的「睡眠呼吸中止症」，其打呼並非絕對關係，可說是打呼較嚴重時所進展的情況。當呼吸道在睡眠時受阻，或甚至真的堵住無法呼吸後，身體的反應機制會直接喚醒人體，雖然窒息而死的比例較低，但睡眠時全身所有系統也皆在休息階段，心跳也會合理的減緩，長期這般突然被急速喚醒、身體無法確實的進入休息的「保養狀態」情況下，健康自然容易出狀況，最常見直接影響的就是高血壓，心肌梗塞、中風等心、腦血管疾病以及各種代謝疾病比例都可能增高，不可避免的體力、精神狀況也會大受影響。
不尋常高血壓 應合理懷疑睡眠呼吸中止症
上述情況不論是打呼或睡眠呼吸中止症都有可能發生，後者的機會、嚴重程度又會再更高。因此醫師也呼籲，若長期有不明高血壓或血壓無法控制者，應合理懷疑是否為打呼、睡眠呼吸中止症所影響，特別是20歲之前或50歲之後才出現的高血壓。
我有打呼、睡眠呼吸中止症嗎？醫：錄音有助觀察及診斷
若要知道自己是否會打呼、自己打呼的情況，洪暐傑醫師建議，除了多留意枕邊人、家人、室友等開玩笑或抱怨打呼，也可以在睡覺時開啟錄音機或手機APP的錄音筆，如此便有助觀察睡覺時打呼的情況，也有利就診時提供給醫師參考，這樣的方法即便是自己一個人住也可以使用。手機的APP因為多數會有音量波紋可以查看，又會比一般錄音機來得更加方便了解狀況，是較為推薦的選項。
洪暐傑醫師也提醒，不論是自己或家人發現較不尋常的打呼聲、呼吸節奏，應特別留意。睡眠呼吸中止症初步辨別相當容易，患者因呼吸受阻，常常會有打呼或呼氣突然完全停止，過些許時間又發出類似終於吸到空氣的節奏。這一點可多加觀察。
防打呼、睡眠呼吸中止症 醫教６招有助改善
改善打呼的方式也有很多種，最主要的自然便是先避開相關風險因子，如前述所提到的抽菸、喝酒等。若有鼻塞或是鼻、咽、喉結構異常也應積極治療，有肥胖問題者則應妥善的減重。除此之外，正躺容易使得軟顎、舌頭、會厭三處下墜堵住呼吸道，應此睡覺時可改為側睡為佳，若要正睡，可以將頭部稍微往上仰，形成類似CPR的壓額提下巴的狀態，便有利呼吸道暢通。
治療打呼、呼吸中止症 可尋求家醫科等協助
在尋求醫師治療方面，洪暐傑醫師表示，不少科別都有做相關檢查及治療，包括神經科、耳鼻喉科等，不過若不確定成因為何，可先至家醫科做初步評估再進行治療或轉診。治療上主要常見以牙套、手術治療、陽壓呼吸器為主，牙套戴上可避免舌頭等處墜落阻塞呼吸道，不過常引起患者睡眠不適。手術治療能改善問題，但復原的時間較長，且風險因素也可能再次復發。陽壓呼吸器可在睡眠時使用，直接改善、維持睡眠時的呼吸狀況。不過是否適合自己因人而異，應和專業醫師進行討論，包括睡眠狀態、生活型態等，詳細評估後選擇合適的治療方式為佳。
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