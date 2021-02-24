聯發科賣奕力觸動台灣IC設計警鈴 東博資本的盤算為何？
文/財訊雙週刊
2021-02-24 08:30:00
中國吹起晶片自製風後，台灣的IC設計公司奕力已悄悄易主，中國用面板攻半導體的新策略，目標正瞄準台灣領先全球的顯示驅動IC產業。
今(110)年初，一則耳語在台灣IC設計圈傳開，中國手機大廠OPPO有意買下台灣驅動IC廠奕力部分股權，為掌握驅動IC設計鋪路。這則消息，觸動台灣IC設計產業的敏感神經。疑問一：聯發科為何脫手？事情起因於去(109)年7月31日，聯發科公告，以每股0.4美元出售旗下驅動IC設計公司奕力（Ili technology）的百分之百股權給東博資本，處分利益約3千6百萬元。奕力獲利能力不錯，根據聯發科年報，2018年奕力營收81億元，獲利超過2億元；同一年，敦泰營業額達99億元，稅後卻大虧24億元。2019年5月，聯發科將奕力由直接子公司，變成旗下ILI Technology持有的公司。根據年報，僅持有奕力的ILI Technology2019年獲利396萬美元，以1美元兌28元台幣匯率計算，這家公司也賺進1億1千萬元。回顧2012年時，聯發科併購晨星半導體，晨星是電視控制晶片龍頭，為了強化競爭力，2015年聯發科再出手，為晨星旗下的晨發併購奕力，這家公司匯集聯發科旗下的好手。這幾年，奕力不但發展出能整合觸控和顯示驅動的TDDI晶片，還發展出AMOLED用的顯示驅動晶片，這是顯示器產業的下一個兵家必爭之地，產品打進全世界前5大手機廠。令人好奇的是，一家一年賺進上億元的ILI Technology，聯發科為何願意只賺3千6百萬元就賣掉？這對股東是否合理？聯發科發言管道的答案是，因為驅動IC並非聯發科的核心業務，因此出脫。本刊採訪東博高階主管則表示，「聯發科不做毛利率40%以下的生意，所以出售奕力」。東博主管指稱，驅動IC是個高度競爭的紅海市場，「有聯詠、敦泰、奇景、天鈺在做，隨便數都有6、7家」；不過，如果這個市場如此競爭，東博為何要買下奕力，有什麼打算？得到的答案卻是：「還沒有訂出計畫。」疑問二：東博為何買奕力？聯發科有各種資源，如果都不能發揮「母雞帶小雞」的效益，東博憑什麼幫助奕力成長？東博主管認為，奕力藏在聯發科這個大集團裡，價值不容易被看見，現在奕力董事長就是由東博董事長李明山出任，「我們會給經營團隊舞台！」那為什麼在2020年併購IC設計公司，他只笑說：「運氣好，誰能料到會有現在的狀況？」針對「奕力會賣給中國公司嗎？」一問 ，東博主管強調，有興趣的人很多，「但是，我們不會賣」，而且「OPPO也不可能會買」。他認為，顯示驅動晶片競爭激烈，「OPPO有興趣的，是像聯發科做的主晶片」，中國有北方集創、晶門科技等企業，「中國有錢、有人，晶片遲早會做出來」。但他沒有說的是，在顯示器驅動IC市場裡，台灣廠商占有全球近5成市占率，是全球顯示驅動IC大國，美國、南韓和台灣相加，市占率高達9成，中國則處於苦苦追趕的狀態。剛好，就在東博資本宣布併購奕力前半年，2019年12月，中國的北京清芯華創（後更名為璞華資本）以1.2億美元，買下美國顯示觸控IC大廠新思在亞洲的顯示觸控整合型（TDDI）晶片相關業務，這種設計，整併螢幕驅動IC和觸控IC，成本更具優勢，2020年中，新思的亞洲相關IC業務已宣布將併入中國半導體廠韋爾公司。在中國，晶片自製已經變成全國性的熱潮；2020年8月，華為消費業務執行長余承東下令，成立螢幕驅動晶片新部門，減少對外商的依賴，劍指聯詠、矽創、敦泰、奇景等公司。而美商新思之所以出售TDDI晶片業務，就是因為美中科技戰，中國對買美國晶片採取非常謹慎的態度，迫使新思不得不出售關業務。中國的盤算 台灣的挑戰由於韋爾整合新思技術需要時間，原本新思握有的市占率，被聯詠、敦泰等公司瓜分，讓台灣驅動IC公司的股價如火箭般狂漲。但投資人恐怕也尚未意識到，中國的政策是要取代這些台灣驅動IC公司，東博剛好擅長於兩岸公司的買賣，併購奕力正趕上了這波熱潮，讓奕力在中國變得更「炙手可熱」。當台灣投資人只關注中國投資IC製造，會如何挑戰台積電時，卻忽略在IC生態系裡，真正決定IC規格的關鍵角色，是為數眾多的IC設計公司，他們才是指揮晶圓代工廠生產晶片的人。目前中國在LCD螢幕市占率已是全球第一，接下來，京東方及華為、集創北方、和輝光電等企業在中國國家政策下，勢必會培養出自己的顯示驅動晶片，用面板產業優勢，在半導體產業挖下一塊黃金。而台灣在IC設計的能力，是日積月累得來的；尤其，顯示驅動IC去年為台灣創造1千5百億元以上的收入，在全球也擁有高市占率，如何幫助這些重要的IC設計公司，有效面對下一輪更激烈的競爭，是值得思考的問題。