Tesla在台推出第三代壁掛式充電座，增加 Wi-Fi 連線功能，可隨時調整輸出電流

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根據Tesla統計有80%車主主要充電選擇為家用充電，至今 Tesla 已於台灣安裝超過 9,000 支壁掛式充電座，同時全台已有也已超過 1,800 座充電友善社區，而且範圍涵蓋新建大樓與數十年屋齡社區，日益精進的安裝技術也使得所有類型的車位皆能安裝壁掛式充電座。
Tesla 最新推出的第三代壁掛式充電座，導入 Wi-Fi 連線功能，可與手機連線，方便車主隨時控制充電座設定與安全監控，其中設定與監控功能包括了：OTA線上更新與擴充功能、隨時掌握電流數據、安全監控、充電座自我健康診斷、快速調整最高輸出電流上限、存取控制等，其中快速調整最高輸出電流上限的部分，具備六段電流調整功能，連接220V單相電力，最大輸出可達48安培，最高每小時可增加60公里續航力，車主可依據住家用電狀況，隨時調整輸出，相較於其他品牌不具調整功能，可讓整體用電更有效率，同時具備3R〈IP54〉防護等級外殼，室內與室外皆可安裝，而且最重要的是單組售價為19,000元，相對實惠許多。
而關於安裝部分，Tesla在台經營多年下來，目前已有15家在地認證廠商提供車主專業安裝規劃與安裝，並可協助與台電、管委會溝通協調，可完全可製化施工，就連機械式車位也同樣可以克服，並會由安裝廠商提供四年施工保固，以及Tesla提供充電座四年保固。 隨著電動車快速發展，安裝充電座需求日益倍增，Tesla以豐富地裝設經驗，持續解決車主各種充電座安裝問題，再配合全台的超級充電座與公有充電座，可免去車主充電的煩惱。