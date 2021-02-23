現代科技配備再提升，W206 Mercedes-Benz C-Class 亮相

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外觀上來看，不難看出 W206 與 W205 擁有相似的輪廓，不過整體的比例與設計細節都有很大程度的不同。全新 C-Class Saloon 房車版車身尺碼長寬高分別是 4,751mm x 1,820mm x 1,438mm，軸距為 2,865mm，相較於舊款提升 65mm 的車長以及 10mm 的車寬，Estate 旅行版則較房車版高出 17mm，其餘表現完全一致。
新一代 C-Class 的車頭比例看上去更加修長，官方宣稱前輪軸與駕駛座踏板的距離有所增加，讓車側面的視覺中心向後移動，呈現更動感姿態。房車版的後檔相較上一代車型稍有平緩，但是 C 柱線條延續到尾門則更加流暢，而旅行版在車身重心比例向後之後，則可以看出更俯沖的運動姿態。頭燈方面整體造型更加銳利，上半緣也利用倒鉤的 LED 日行燈進一步突顯特徵，內部結構也採用了與 S-Class 相同的 LED 光源，標準配備多光束頭燈，頂規車型亦有與 S-Class 同級的數位頭燈。尾燈方面則遵循品牌新世代的設計風格，採用橫向 LED 水滴樣式燈組，結合專屬設計的結構，燈組點亮後的辨識度極為優秀。
打開車門，全新 C-Class 宛如一部縮小的 S-Class，中控台有著標準的 T 字造型，儀表板採用全新的 9.5 吋液晶儀表板呈現，中控台正中央設計了三個採用導角設計的矩形冷氣出風口，而下方的 11.9 吋第二代 MBUX 多媒體觸控螢幕則採用駕駛導向設計，偏向駕駛 6 度。而螢幕下方則是賓士車款一貫的隱藏式置物盒蓋設計。空間部分，官方宣稱新一代 C-Class 內部將有更優異的頭部、肘部以及肩部空間，而在軸距拉長 25mm 之後也會有更優秀的後座膝部空間表現。行李廂空間方面，房車版標準狀態下有 455L 的表現，旅行版則為 490L，將後座收折後則可擴增至 1,510L。
此外，這次 C-Class 也導入了後輪轉向系統，這套系統能夠在 60km/h 以下將後輪反方向轉向最多 2.5 度來提升車輛的靈活性，因而讓迴轉直徑減少 0.43 公尺至 10.64 公尺；在 60km/h 以上時後輪則會與前輪朝相同的方向偏轉最多 2.5 度，強化高速過彎/變換車道/緊急轉向時的穩定性。
動力表現上，W206 全車系均導入輕油電 48V 科技，首波提供的 3 款汽油引擎均為 M254 引擎，1.5 升引擎擁有兩種輸出，C 180 最大馬力為 125hp / 250Nm、C 200 則為 150hp / 300Nm。C 300 則是採用 2.0L 渦輪引擎，最大輸出為 190hp / 400Nm，前述車型均配備 9G-TRONIC 變速箱，同時 C 200 與 C 300 在部分市場還額外提供 4MATIC 四輪驅動車型的選擇。此外，在歐洲市場還有一款插電式油電車型 C 300e，綜效輸出馬力達到 308hp / 550Nm，結合 25.4 kWh 電池組，擁有 100 公里的純電續航表現。