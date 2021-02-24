新台幣 98.8 萬元起 Luxgen URX 7 人座限量免費升級 Fresh Zone+ 健康對策車室、Link+

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納智捷蔡文榮總經理 (左) 與鴻華先進左自生副董事長 (右) 一同為雙方合作成果 Fresh Zone+ 健康對策車室及 Link+ 智聯網系統的發表會站台。Fresh Zone+ 健康對策車室具備 3 種過濾 + 4 種防護 + 1 鍵車室清新功能，可 99.9% 有效隔離空氣中 2.0~3.0 (um) 粒徑懸浮雜質，有效過濾進入空調系統的花粉、灰塵及細菌等，降低過敏及呼吸道疾病，也可減低 PM2.5 對人體的危害，維護車內空氣品質。在 3 種過濾部分，第一層為咖啡色多酚，中央層為醫療級口罩濾材，第三層為負離子清新濾網；4 種防護方面，首先是多酚抗氧化/除自由基，達到抗菌、抑制病菌與病毒滋生，另外是 PM2.5 過濾效果約達 99.9%，且可有效抑制大腸桿菌、肺炎桿菌、金黃色葡萄球菌功能，並可隔離病菌同時淨化空氣。本次升級的 LINK ＋ 智聯網系統，是透過鴻華先進調校而成，具備 AR 遠端控制、PM2.5一鍵清新、一鍵服務、車況檢視以及 AI 手機鑰匙／數位鑰匙分享等功能，在車外即可透過智慧手機啟動 app 進行一鍵清新功能，來過濾車室中 99.9% 的 PM2.5 有害懸浮微粒。裕隆集團與鴻海科技集團自去年 3 月簽署策略合作協議，成立新合資公司「鴻華先進」聯盟推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系後，於去年 10 月份發表全新 MIH EV 開放式電動車平台之後，去年 12 月時再度宣布首款「EV Kit」工具平台，預計在 2021 年 1 月正式對外釋出，2 月開放全球開發者預訂，4 月底開始對外交貨。接下來鴻華先進及 MIH EV 平台將會持續開發最新科技，並陸續搭載於 Luxgen 車款當中，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。