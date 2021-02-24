搭載 3.5L V6 引擎　美規 Kia Carnival 正式亮相

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美規 Carnival 延續了去年在韓國市場發表的造型，車頭換上 Symphonic Architecture 水箱罩設計，面積較前一代更為加大，同時頭燈側邊也增加了美規橘色反光片，保險桿、葉子板及車門均施以更具張力的褶痕強化視覺效果， A 柱採用黑色塗裝營造懸浮式車頂感受。此外，美規版本也換上新式的 Kia 廠徽，成為當地市場第一輛使用新廠徽的車款。
內裝部分，美規 Carnival 提供 7 人或者 8 人的座椅布局，全車施以大量的木紋飾板、真皮材質來鋪陳，帶來更為奢華的氛圍。中控台上方使用平直和層次化的線條鋪陳，配備 12.3 吋全液晶儀表板、12.3 吋多媒體觸控螢幕，空調介面以觸控面板呈現，提供直覺便利的操作，換檔也採用電子式的設計。另外，Carnival 也配備了 12 顆喇叭組的 KELL 音響組，兩側門板上的喇叭利用氣氛燈來營造優異的質感表現。
安全表現上，包含 FCA 前方預防撞輔助、BCA 後方防撞輔助、HDA 高速公路駕駛輔助、BVM 盲點視野監控、RCCA 後方交通防撞輔助、NSCC 含導航道路資訊智慧巡航控制系統等，其他還包含了 LFA 車道跟蹤輔助、LKA 車道維持輔助、DAQ 駕駛注意力提醒、SEA 離車警示輔助、ROA 後排乘客提醒。此外，Carnival 也配有乘客對講系統與後座監視系統，並且有夜間偵測功能，讓家長於夜晚時能更監控孩童的情況。
動力方面，美規 Carnival 搭載 3.5L GDI V6 直噴引擎，搭配 8 速自排變速箱，最大馬力為 290hp、最大扭力 262lb-ft，最大拖曳表現為 3,500 磅。Carnival 上市之後，在北美市場的主要對手有 Honda Odyssey、Toyota Sienna 以及 Chrysler Pacifica...等車款。而在國內市場方面，總代理森那美起亞已宣布將在今年導入，預計最快將在第一季末或者第二季初在台上市