新台幣 1,280 萬元起 McLaren Artura 正式在台展開接單

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Artura 為 McLaren 旗下 High-Performance Hybrid (HPH) 系列第一款作品，首度採用了 McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) 結構技術，乾重僅有 1,395kg，並配備多項主動安全科技系統。
外觀方面，Artura 保持跑車應有的低風阻流線設計，無論是車頭、車側以及車尾都有 McLaren 家族的影子，讓人一眼就能認出是麥拉倫的車款。這次 Artura 使用的 MCLA 架構為鋁合金搭配碳纖維所組成的複合材質，混合動力系統總重僅 130kg，包含 88kg 的電池組與 15.4kg 的電動馬達，德制重量 DIN 僅有 1,498kg。
內裝方面，Artura 採用駕駛中心導向設計，將駕駛模式切換鈕整合至儀表板兩側，也搭載全新開發的 MIS II 資訊娛樂系統及高解析度螢幕，支援智慧型手機連接及鏡像輸出，同時也升級導航系統、賽道遙測系統 (McLaren Track Telemetry) 及動態甩尾控制系統 (Variable Drift Control) 。除此之外，Artura 也導入主動式駕駛輔助系統 (ADAS) ，提供包括智慧型定速巡航暨全速域跟車系統 (iACC)、車道偏離警示、自動遠光燈切換以及路牌辨識系統在內的駕駛輔助功能。
動力配置方面，Artura 採用全新開發的 2,993cc 雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，輸出功率為 585PS，扭力為 585Nm，重量僅為 160kg，比 McLaren V8 引擎還要輕上 50kg。而電動馬達則能產生 95PS 和 225Nm 的功率，綜效輸出為 680PS、720Nm，僅需 3.0 秒就可以從靜止加速到 100km/h，最高極速則限制在 330km/h。電池部分，Artura 採用有五個鋰離子模組構成，容量為 7.4kWh，純電模式最大行駛距離為 30 公里，透過標準的 EVSE 充電線可在 2.5 小時充滿 80% 的電量。
McLaren 在 2012 年就以 P1 來表達跑車進入電動化的轉型，但意義上 Artura 才是 McLaren 面向未來電動化的量產車款，無論是車輛配備或者油電技術都更趨於成熟與先進，同時也確立了品牌在 2025 年前全面電動化轉型的目標。