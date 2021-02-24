▲ Toyota 夢想車創意繪畫大賽得獎名單公佈，徵件突破 10 萬件！

Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）於 2 月 24 日(三)在活動網站上公佈第 15 屆全國大賽金獎（共9名）、銀獎（共30名）、以及佳作（共150名）獲獎作品。本屆 Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽在全台學童展現對藝術熱情報名下，最終徵得 10.6 萬件畫作。Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）於 2 月 24 日(三)在活動網站上公佈第 15 屆全國大賽金獎（共9名）、銀獎（共30名）、以及佳作（共150名）獲獎作品。本屆 Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽在全台學童展現對藝術熱情報名下，最終徵得 10.6 萬件畫作。
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本屆作品題材相當多元，學童透過畫作展現對家庭、人道關懷、與環境保護等議題的想法，此外，在新冠肺炎疫情影響下，也有多張作品展現出醫療救援、期許疫情早日緩減的想法。榮獲 C 組金獎的藍婕予同學，以「人道救援車」作品，傳遞疫情時代下跨國界醫療的重要性：B 組金獎作品為陳潔兮同學創作的「移動的城市」，以裝載住宿、飲食與學習功能的夢想車，到各地成為孩子們的避風港，傳遞慈善、分享的幸福：年紀最小的 A 組未滿（8 歲）金獎得獎者苗恩嘉同學，創作「大海裡的彩色魚車」，由父親開著七彩的魚車，載著全家人保護海洋，展現出家庭和樂與對環境保護的想法：本次獲獎的學童除了榮譽獎狀外，金獎得主可獲贈夢想車專屬藝術繪畫套組乙組、銀獎得主可獲得價值一千元的圖書禮券。此外，全國大賽金獎的 9 件畫作將代表台灣參加世界大賽，與全世界的小畫家們切瑳琢磨，世界大賽獲獎者及獲獎者學校將可得共 15,000 美元獎學金*1，祝福台灣的小畫家們能在世界大賽中榮獲佳績。本屆全國大賽因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，未舉辦實體頒獎典禮，獎狀及獎品將郵寄提供給得獎者，完整獲獎作品請至活動網站-得獎名單查詢(https://www.toyota.com.tw/event/202011_dreamcar/winner.html)。