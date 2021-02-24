【影】全新 Mercedes-Benz S-Class 從生產到交付，用細節成就豪華
2GameSome - 有車賞
2021-02-24 16:55:00
為了迎接全新 S-Class 即將在台上市，台灣賓士以線上影片方式，首次解密全新 S-Class 從德國最先進的 Factory 56 生產基地啟程，一路來到台灣賓士新車整備中心。
誕生：Factory 56 先進生產基地來到 Mercedes-Benz 歷史最悠久的製造廠—德國辛德芬根，映入眼簾的是耗資 7.3 億歐元，採用 5G 聯網科技及「工業4.0」自動化生產技術打造的全新廠房 Factory 56 ，它不僅是世界上最先進、最現代化的產線，亦是 S-Class 的專屬打造空間；在數位化、高端技術與永續發展的信念下，Factory 56 成為 Mercedes-Benz 碳中和願景的重要佈局。洗禮：新車整備中心為品質進行嚴格把關抵達台灣後，全新 S-Class即進入台灣賓士領先業界設置的自有保稅倉庫及新車整備中心，由專業人員嚴謹遵循德國總部標準，歷經數十小時、仔細完成近百個整備項目，將每一台全新 S-Class 整備至最佳狀態，就是為了將最好的產品交付到車主手上，貫徹 Mercedes-Benz 的品質堅持。一絲不苟 成就舒適豪華Mercedes-Benz 對於細節堅持，體現於座艙內的細微之處。全新 S-Class 乘客貼身接觸的座椅表面亦是 Mercedes-Benz 用心打造的重點之一。無論是直瀑縫線搭配星芒壓孔的 Lugano 真皮座椅；或是 Nappa 柔感真皮結合16,000 針的微穿孔設計，不僅讓乘客感受親膚觸感，隨椅面漸變的菱格紋設計更是奢華時尚的最佳呈現。全新主動環景式內裝照明全新S-Class 強調五感體驗，不僅追求座位最適觸感，更用心打造全新視覺設計。主動環景式內裝照明，以250 顆 LED 所組成的環景光條圍繞全車，每一顆 LED 以1.6厘米的間距緊密依靠。在智能科技的串聯下，主動環景式內裝照明亦可與智慧駕駛輔助及 MBUX 多媒體系統結合，包含高頻閃爍的主動警示功能；以及乘客透過「你好，賓士」與 MBUX 智能聲控溝通時的音頻光譜。