▲ 上市前極限測試！Porsche Taycan Cross Turismo 里程逼進百萬公里

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除了以上賽道及越野路線的測試以外，今年初起 Taycan Cross Turismo 偽裝車亦進行了全球巡迴試駕。短短六週內，Cross Turismo 造訪了全球跨界車最大的五個市場：美國、英國、挪威、荷蘭和德國。

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這款新車承襲 Taycan 所有的優勢，例如卓越性能，以及高續航里程。Cross Turismo 的底盤在搭載了全時四輪驅動以及氣壓懸載系統下，車身高度也可進行調整。而後排乘客的頭部空間增加及後車廂的大型物品運載能力加強之外，新車款整體與空間，直至最小的細節也再經過優化。最後，一部具有完整內裝及整體配備的的實體樣車，累計在設計、電子系統及整體系統整合上，共耗費了 650 個小時，以及 1,500 個小時的工程時間。

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「開發 Cross Turismo 的過程中，我們能夠以Taycan的經驗為基礎作進一步的發展，而最艱難的挑戰是將跑車的運動性能與越野能力相互結合。」Taycan 車系副總裁 Stefan Weckbach 強調。「Cross Turismo 必須能夠在賽道上的展現高性能，同時具備處理碎石礫及泥濘等地形的能力。」魏薩開發中心的「耐力測試場」(Endurance Testing Ground)上就替 Cross Turismo 模擬了上述的路況。Stefan Weckbach 表示：「表現令人驚艷，然而 Cross Turismo 並不是那種硬派越野車，而是一部能專門對付未鋪設路面或泥土路的車款。就好比一支配備 21 英寸輪圈的瑞士軍刀一樣。」

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和保時捷的所有跑車相同，保時捷電動車的開發都必須經過非常嚴格的測試程序，除了展現卓越的性能外，也需要通過所有氣候條件，進而證明其不受侷限的強大機能。除此以外，電動車重要的測試的項目還包括了電池充電效率，或在極端溫度下控制動力系統和車內溫度的能力。其他保時捷必備的研發重點項目也仍包括了賽道性能、油門全開下的反覆加速表現能力，以及可供日常使用的續航力。

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縝密的測試也在實驗室與測試平台中進行，包括空氣動力學設計上的開發和反覆的測試，為了成就最好的設計，Cross Turismo 在風洞中經歷了大約 325 小時的暴風雨，而 Taycan 先前在開發過程中，就已經在風洞中待了長達 1,500 個小時之久。

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保時捷為 Cross Turismo 專屬設計打造的車後自行車架，也歷經了嚴格的測試程序，例如在崎嶇不平的路面上進行駕駛測試，還有行車動態測試，此新型自行車架在操作、人體工學設計、駕駛安全性和穩定性方面都設立了新標竿，要在其空間寬裕的車架上載運多台電動自行車絕非問題。

Taycan 車系副總裁 Stefan Weckbach。

× Taycan 車系副總裁 Stefan Weckbach。

全新保時捷 Taycan Cross Turismo 即將加入 Taycan 家族