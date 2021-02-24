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上市前極限測試！Porsche Taycan Cross Turismo 里程逼進百萬公里

2GameSome - 有車賞

2021-02-24 16:55:00

上市前極限測試！Porsche Taycan Cross Turismo 里程逼進百萬公里
▲ 上市前極限測試！Porsche Taycan Cross Turismo 里程逼進百萬公里
保時捷 Taycan Cross Turismo 終於正式來到最後路試階段，此嚴苛測試階段在各全球測試賽道上進行，例如同在德國的紐柏林賽道（Nürburgring Nordschleife）及霍肯海姆（Hockenheim）中的大獎賽（Grand Prix）賽道、以及位於義大利南部小鎮的Nardò賽道。此外，Cross Turismo 也在法國南部和庇里牛斯山脈的偏僻路段，以及從魏薩開發中心（Weissach Development Center）到遠及非洲的大狩獵之路（Safari）進行越野測試。Cross Turismo 的原型車目前為止的測試里程高達 998,361 公里，相當在赤道繞行地球近 25 次。
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除了以上賽道及越野路線的測試以外，今年初起 Taycan Cross Turismo 偽裝車亦進行了全球巡迴試駕。短短六週內，Cross Turismo 造訪了全球跨界車最大的五個市場：美國、英國、挪威、荷蘭和德國。

這款新車承襲 Taycan 所有的優勢，例如卓越性能，以及高續航里程。Cross Turismo 的底盤在搭載了全時四輪驅動以及氣壓懸載系統下，車身高度也可進行調整。而後排乘客的頭部空間增加及後車廂的大型物品運載能力加強之外，新車款整體與空間，直至最小的細節也再經過優化。最後，一部具有完整內裝及整體配備的的實體樣車，累計在設計、電子系統及整體系統整合上，共耗費了 650 個小時，以及 1,500 個小時的工程時間。

「開發 Cross Turismo 的過程中，我們能夠以Taycan的經驗為基礎作進一步的發展，而最艱難的挑戰是將跑車的運動性能與越野能力相互結合。」Taycan 車系副總裁 Stefan Weckbach 強調。「Cross Turismo 必須能夠在賽道上的展現高性能，同時具備處理碎石礫及泥濘等地形的能力。」魏薩開發中心的「耐力測試場」(Endurance Testing Ground)上就替 Cross Turismo 模擬了上述的路況。Stefan Weckbach 表示：「表現令人驚艷，然而 Cross Turismo 並不是那種硬派越野車，而是一部能專門對付未鋪設路面或泥土路的車款。就好比一支配備 21 英寸輪圈的瑞士軍刀一樣。」

和保時捷的所有跑車相同，保時捷電動車的開發都必須經過非常嚴格的測試程序，除了展現卓越的性能外，也需要通過所有氣候條件，進而證明其不受侷限的強大機能。除此以外，電動車重要的測試的項目還包括了電池充電效率，或在極端溫度下控制動力系統和車內溫度的能力。其他保時捷必備的研發重點項目也仍包括了賽道性能、油門全開下的反覆加速表現能力，以及可供日常使用的續航力。

縝密的測試也在實驗室與測試平台中進行，包括空氣動力學設計上的開發和反覆的測試，為了成就最好的設計，Cross Turismo 在風洞中經歷了大約 325 小時的暴風雨，而 Taycan 先前在開發過程中，就已經在風洞中待了長達 1,500 個小時之久。

保時捷為 Cross Turismo 專屬設計打造的車後自行車架，也歷經了嚴格的測試程序，例如在崎嶇不平的路面上進行駕駛測試，還有行車動態測試，此新型自行車架在操作、人體工學設計、駕駛安全性和穩定性方面都設立了新標竿，要在其空間寬裕的車架上載運多台電動自行車絕非問題。

Taycan 車系副總裁 Stefan Weckbach。
Taycan 車系副總裁 Stefan Weckbach。

全新保時捷 Taycan Cross Turismo 即將加入 Taycan 家族

Taycan 於 2019 年以高性能轎跑的產品定位成功上市，而新款 Cross Turismo 將日程使用的舒適便利，及躍動的生活型態，結合於 Porsche E-Performance 的核心概念中。Taycan Cross Turismo 預計將於 2021 年夏季在歐洲正式上市。
保時捷如今已經成功邁入了全電動時代：2020 年，Taycan 的交車量超越了 20,000 台。在挪威，Taycan 的銷量更佔了所有保時捷車型的 70%，去年 11 月初亦成功交出第一千台 Taycan。Taycan 純電跑車至今已獲得了超過 50 多個國際獎項，尤其在重點市場如德國、美國、英國和中國等地大放異彩。後輪驅動版的 Taycan 更締造了金氏世界紀錄：橫向甩尾超過 42.171 公里。

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