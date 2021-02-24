男騎士背牌環島！「8字金句」曝　機車族愣：加油免錢了

「環島」是不少台灣民眾為了實踐熱血、遊覽台灣所選擇的其中一種儀式，有民眾使用大眾運輸工具環島，也有騎乘機車、腳踏車甚至是徒步環島，就是為了親自踏上熱血旅程。不過近日卻有一名男騎士環島目的一點也不熱血，背後掛著牌子寫上的環島原因更讓加油站員工出面直呼「遇到你免費幫你『加油』！」。

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環島理由百百種，有許多單身的男女在騎車環島過程中還會在背後掛上「徵男／女友」的牌子吸引路人注意。不過今（24）日在臉書社團《爆廢1公社》中，就有一名駕駛在路上看見了眼前的機車騎士背後也揹著一塊白色板子，上頭寫著「環島中」還請民眾們替他加油鼓勵。

不過仔細一看，這名騎士揹著的板子下方還寫著一行字解釋自己環島的原因，原來這名男騎士並不打算騎車環島徵女友，反而是「女友偷吃，憤而環島」，原PO拍下男騎士的看似淡淡哀傷的背影，也忍不住勸慰「希望你也在這，加油！幫QQ」。

▲這名男騎士疑似遭到女友劈腿，因此騎車環島散心。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

真相曝光後也掀起許多民眾熱議，有網友就留言表示「遇到了免費幫你加油！95、92都加」、「騎車有遇到幫你出加油錢！」、「加油！下個女人會更好」、「我在加油站等你！幫你加油」、「祝你半路交到新女友」、「安全帽是綠色西瓜皮」，另外也有網友鼓勵「化悲憤為力量，非常好的正向態度！要堅持」、「應該是要感謝女友，要不然不會環島」。（編輯：楊智傑）