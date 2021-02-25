車友街拍 - Ford Mustang Convertible 3rd
7Car 小七車觀點
2021-02-25 08:25:40
Ford Mustang 在第三代於 1979 年至 1993 年間生產，週期相當長，其外觀設計較前兩代更為樸實，本次捕獲的車輛為 Convertible 軟頂敞蓬版本，車主將愛車維持在乾淨良好的狀態。
第三代 Mustang 是採用 Ford 旗下的 Fox 平台打造而成，因此也被稱為 Fox Body Mustang，在動力配置方面，除了提供 5.0 升 V8、4.2 升 V8、3.8 升 V6及 2.8 升 V6 汽油引擎之外，因碰上石油危機還提供 2.3 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎或 2.3 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，其中 2.3 升自然進氣版本的最大馬力甚至不到 100hp。在第三代 Mustang 進入產品週期尾聲之時，Ford 一度傳出將透過與 Mazda 合作開發的 Probe 來取代 Mustang 的規劃，引起車迷的反彈，最後 Ford 仍在 1993 底特律車展時推出第四代 Mustang，至於 Probe 車系則在 1997 年停產。拍攝作者:Mike
拍攝日期:2021.02.24.
拍攝地點:國道 1 號