從裡到外全都露　第二代 Lexus NX 意外曝光

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外觀來看，第二代 NX 與現行款差異性不大，但從中可以看出 LED 日行燈已整合至大燈內，讓車頭的造型更加簡潔。家族式的紡錘型水箱護罩依舊搶眼，不過內部構造則使用全新的垂直式格柵設計。前保險桿兩側的進口孔設計相較於現行款更加突出，添增些許的運動感受，向年輕族群靠攏。車尾的改變幅度較車頭明顯不少，擁有 Lexus 近年來慣用的貫穿式 LED 尾燈設計，內部分離雙層的導光條設計辨識度極為優異。
內裝方面則是徹底的大幅度變動，中控台採用全液晶儀表板顯示，同時取消中央鞍座上的 Remote Touch 資訊整合操控介面，並將空調介面重新設計，同步提供更大尺碼的多功能資訊整合系統螢幕，向駕駛側傾斜，強化 HMI 的操作機能性。
動力部分，此次意外曝光的大改款 NX 最初在影片當中顯示出了 NX 200 的型號，但在內裝方面則透露了 EV Mode 的旋鈕，因此可以推測出未來 NX 也將持續提供汽油引擎以及油電動力。
Lexus NX 在國內以及全球市場皆受到消費者的歡迎，恰到好處的尺碼以及入手價格，再透過優異的品牌魅力，儼然是品牌的當紅炸子雞。隨著第二代車型即將問世，精進過後的外型與配備若能維持有競爭力的價格，應能延續過去在市場上的表現。