表彰德州牧場開拓精神 Ford Explorer King Ranch Edition 登場

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外觀方面，Explorer King Ranch 將水箱罩施以 Stone Gray 灰色塗裝，足踏具有 King Ranch 圖案中心蓋的 20 吋鋁合金輪圈，後保險桿接近行李廂蓋下方處加裝防刮護板，排氣管採用雙邊雙出整合式樣。
內裝方面，Explorer King Ranch 擁有 King Ranch 圖案 Mesa Del Rio 皮質透氣座椅、Mesa Del Rio 皮質扶手、皮質包覆方向盤搭配 Norias 縫線、Sapele 木質飾板、10.1 吋中控台觸控螢幕及 14 揚聲器 Bang & Olufsen 音響等，並搭載 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統。
動力配置方面，Explorer King Ranch 採用 3.0 升 EcoBoost 渦輪增壓汽引擎搭配 10 速 SelectShift 手自排變速箱，可輸出 365hp 最大馬力及 515.2Nm 峰值扭力，搭配後輪驅動或四輪驅動系統，透過原廠標準配備的 Class III 拖曳套件可帶來最高 2,540 公斤的拖曳能力。
King Ranch 牧場是 1853 年時 Richard King 船長於美國德州南方設立的農場及牧場，經過 168 年的發展後已成為德州重要的歷史地標，對於當地民眾深具意義，因此 Ford 先前也在 F-150 及 Expedition 等車款中推出 King Ranch 版本，表彰開拓的精神。