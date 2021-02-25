合併方案出爐 Volvo 與吉利汽車將在維持各自獨立的基礎下深化合作

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Volvo Cars 與吉利汽車將以股權合併形式，將動力總成業務合併成立新公司，開發下一代 Twin Engine 插電式混合動力系統及內燃機引擎，也規劃向其他品牌提供產品與服務，預定今年底前投入營運。
在電動化領域方面，目前 Volvo Cars 與吉利汽車共享 SPA2 模組化平台及 SEA (浩瀚) 架構，將聯合開發下一代純電動車模組化應用平台，包括 Volvo、Lynk & Co 及 Polestar 等品牌均會使用新平台推出新車，也可透過聯合採購的方式降低成本。在自動駕駛領域方面，Volvo Cars 與吉利汽車將以各自擁有的研發經驗與成果，透過 Volvo 旗下的自動駕駛軟體開發公司 Zenseact 主導，一同研發更高層級的自動駕駛解決方案。
在合併方案之下，Volvo Cars 與吉利汽車也會針對銷售通路與售後服務領域進行合作，使全新的豪華品牌 Lynk & Co 可透過 Volvo 現有的通路向全球市場輸出，提供消費者更多選擇。Volvo Cars 與吉利汽車冀望藉由本次各自獨立但擴大合作的合併方案，不僅便於投資者可分別評估兩者的業績、財務風險及收益等，可做出更靈活的決策，Volvo Cars 則有望獲得更多元的資本市場選項，進一步強化雙方的競爭力與獲利表現。