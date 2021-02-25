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和泰深耕產學合作，贊助新北國中技藝競賽

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2021-02-25 17:55:00

和泰深耕產學合作，贊助新北國中技藝競賽
▲ 和泰深耕產學合作，贊助新北國中技藝競賽
和泰汽車一直致力於深耕產學合作的教育，本次更是透過新北市國中技藝競賽的活動，贊助參賽選手百套工作制服。
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新北市教育局張明文局長（左）、和泰汽車李建興經理（右）進行捐贈儀式。
新北市教育局張明文局長（左）、和泰汽車李建興經理（右）進行捐贈儀式。
新北市國中技藝競賽是由新北市教育局主辦的技能提升活動，汽車相關主題並委由新北高工承辦。今年 2/24 在新北高工舉辦，共有 33 所國中 91 名學生一同競技，競技內容為動力機械群汽車基本認識主題，主要競技項目是車用煞車來令片拆裝及量測與三用電表的使用。
新北高工 24 日另有舉辦捐贈儀式，由和泰汽車商用車服務部李建興經理代表捐贈新北市教育局競賽用制服，新北市教育局由張明文局長代表受贈，此次勞動部 林三貴次長也親自出席監禮並為選手們加油打氣，勉勵所有修讀技藝課程的同學展現自我發揮所長，爭取榮耀。
新北市國中技藝競賽典禮，由和泰汽車李建興經理（右一起）、新北高工張其清校長、新北市教育局張明文局長、勞動部林三貴次長共同出席。
新北市國中技藝競賽典禮，由和泰汽車李建興經理（右一起）、新北高工張其清校長、新北市教育局張明文局長、勞動部林三貴次長共同出席。
和泰汽車體認技職教育對汽車產業經營的重要性，對於技術人才在維修訓練的軟硬體方面投入相當大的心力，讓學員能在最佳的環境中學習。另外也相當重視產學合作關係，透過產學合作的模式，共同培育商用車輛維修相關人才。學校方面可以透過企業提高學生對商用車的就業意願，企業也可以透過學校尋找到需要的技術人才，讓企業與學校達成雙贏的效果。
新北市國中技藝競賽活動。
新北市國中技藝競賽活動。
未來和泰汽車商用車本部將更緊密攜手技職院校進行理論與實務之技術教育合作，今年已規劃成立 H-TEP（HINO-Technical Education Program）HINO 專屬的產學合作專案，預計結合更多家的技職院校，將商用車的專業技術分享給學校老師，讓學生在校期間能更多元學習，畢業後可直接投入職場與企業銜接，發揮產學合作中所學專長。

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