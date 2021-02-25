台鈴eReady 智慧雙輪電車 全新車款即將首演
2GameSome - 有車賞
2021-02-25 19:25:00
台鈴eReady 在第一款智慧雙輪 eReadyFun 之後，再次向市場宣布第二款車型即將登場，這將是一款結合台鈴工業重車調校思維與 PBGN 智慧雙輪科技的運動化車款。
台鈴工業經營台灣市場將近半世紀，無論在 Suzuki 燃油速克達或換檔式機車市場中，已推出多款相當具有指標性的運動化車款，現在更成為經營油電雙品牌（SUZUKI, eReady）的企業。因此，台鈴eReady 也分析出新世代運動化智慧雙輪需要具備哪些特質。首先，外觀設計的風格，運動化車款外觀除了要足以代表品牌的個性設計之外，肌肉線條搭配俐落的折線，能夠在視覺上傳達跑格意象，是第一眼吸引騎士眼光的關鍵。有了跑格化外觀，運動化車款在動力系統與煞車系統的搭配，也必須有別於一般通勤車款。動力系統具備較高的輸出功率，不僅能在加速上有優勢，對於長途騎乘在速度上也能有更充裕的發揮空間；搭配前後碟煞系統的制動規格，激烈操駕中能降低熱衰竭發生的機率，同時減輕簧下重量來提升操控性，彎道中俐落的煞車表現更能大幅提升彎道騎乘的樂趣。除外觀與動力，煞車系統皆達到運動化的水準外，現代騎士也相當重視避震系統所帶來的騎乘穩定感，後避震系統除了需要可以依照騎士使用狀況來調整軟硬度，其阻尼設計的支撐性，前叉與後避震系統的平衡設定，也是考驗著原廠調校功力的項目。另外，由於現代車款都已經由數位來取代傳統指針儀表顯示，因此在液晶儀表板的設計，是否符合跑格設計也是消費者所關注的重點。台鈴eReady 在第一款智慧雙輪 eReadyFun 於去年 8 月在台發表之後，為實現「新美好移動體驗」的品牌承諾，積極參與外展活動來與消費者接觸，傾聽市場聲音作為第二款新車問世的基礎。台鈴工業以經營台灣市場將近半世紀的經驗與技術，回應市場對運動化車款的期待，將多年來造車的關鍵思維，首次導入 eReady智慧雙輪速克達車款中。