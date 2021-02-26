Mercedes-Benz S-Class 上市倒數，盤點最新駕駛科技
2GameSome - 有車賞
2021-02-26 00:55:00
全新 S-Class 於 3 月 5 日正式在台登場，本篇揭開全新 S-Class 如何透過尖端的智慧駕駛輔助系統和安全科技配備，讓駕駛在享受駕馭樂趣的同時，和用路人都擁有最周全的保護。
後輪轉向最高達 10 度 提升行車靈活度 全新 S-Class 做為旗艦車款，寬敞加長的車身提供舒適的乘坐空間，卻也能如豪華小型車 A-Class 一樣在城市的大街小巷靈活穿梭，得益於後軸轉向系統，後輪可以依據車速與轉向角度，來判定應與前輪同方向或反方向轉動，例如在倒車停車時，後輪最大轉向角度可達 10 度，迴轉直徑縮短達 2 公尺，讓市區停車更加便利，轉彎更加精準敏捷，降低對於周遭用路人的可能影響，尤其在高速行駛變換車道時，前後輪同向操縱也讓行車更加穩定安全。智能停車結合 360 度環景視野無死角而當駕駛欲停車時，智能停車輔助也是窩心的助手，結合全新顯示介面的 360 度環景攝影功能，4 個單獨的攝影機影像會結合車輛周圍環境的立體影像，以動態視角的方式顯示在中央的 OLED 12.8 吋高解析度螢幕中，輔助駕駛輕鬆地完成停車任務。全新 S-Class 新功能設身處地為用路人著想，主動盲點輔助含離車警示輔助功能再升級，首次能與全新的 MBUX 智能控制結合，當駕駛或前座乘客欲伸手開門時，若雷達偵測到後方有來車或腳踏車騎士，後照鏡即會出現警示符號、主動環景式內裝照明也會主動閃爍紅色氛圍燈，防止開門所造成的可能傷害，可說是為台灣交通繁忙的行車環境，所量身打造的貼心功能。E-Active Body Control 進階主動車身控制系統全新 S-Class 上的 PRE-SAFE® 主動側撞防護功能再進階，當系統偵測到即將發生側面碰撞時，選配的 E-Active Body Control 進階主動車身控制系統能在 1 秒內提高車身最多 8 公分，以堅實的車體底板吸收撞擊力道，減緩施加在乘客身上的作用力，超前部署行車安全。（預計21/22年式起提供）後座安全氣囊為了保障後座乘客的安全，Mercedes-Benz 更首度為兩位後座乘客都配備創新的正面安全氣囊，因後座依據乘客為兒童或成人會有不同的乘坐狀況，氣囊經過精細縝密的設計，氣囊於一般結構狀態時體積約為 16 公升，而完全展開時，體積最大可達 70 公升，在意外來臨時提供更周全的保護，可以大幅降低對於乘客頭部外側和頸部的傷害，從前座到後座、從正面到側面。（預計21/22年式起提供）Digital Light 多光束智慧型數位頭燈駕駛的行車安全與全車息息相關，革命性的頭燈技術數位照明系統可以在前方道路上投射輔助標誌或者警示符號，增加駕駛對於路況的認知。各盞頭燈內，數位照明系統透過 130 萬個微小鏡面，創造出解析度 260 萬畫素的畫面。除了首創流星雨般的數位迎賓燈效果，更具備Ultra Range 超長距遠光燈功能，最大照射距離可達 650 公尺，並可依車輛前進速度、轉彎角度及地形起伏，隨之調整頭燈照射角度與範圍，在夜晚的時候提供更周全的照明輔助。（預計 21/22 年式起提供）有望成為首款於德國掛牌的 Level 3 自動駕駛車全新 S-Class 從在產品規劃初期，就以全球首款 Level 3 自動駕駛車為使命，期望開啟 Level 3 自動駕駛之先河，成為最先進的豪華旗艦房車，預計從 2021 年下半年開始，在德國特定高速公路路段，即可見到由 Level 3 自動駕駛的全新 S-Class，雖然台灣現行的法規還不允許 Level 3 自動駕駛車上路，但可以期望不久的將來，台灣法規也能跟進。全新 S-Class 即將於 3 月 5 日正式在台上市，並以數位內容的形式與所有人見面。