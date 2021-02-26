2021年「女性世界年度風雲車」各級距風雲車出爐，Peugeot雙車款入選！最終大獎將於婦女節公布！

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由紐西蘭汽車線記者Sandy Myhre於2009年成立「Women’s World Car of the Year女性世界年度風雲車，WWCOTY」票選，是目前世界上唯一針對女性汽車新聞媒體工作者所組成的汽車大獎組織，由來自全世界五大洲38個國家50名汽車新聞媒體工作者所組成。 每年會自前一年度1月至12月間發表的新車中，先於每個級距中挑選三輛入圍車款，再進行投票，選出每個級距的年度風雲車，並且由獨立審計師Grant Thornton New Zealand進行認證。接著還會有一輪最終票選，選出最終的「女性世界年度風雲車」大獎，並會在於3月8日國際婦女節宣布。 而本年度的票選活動，受到武漢肺炎疫情影響，許多試駕活動受到影響，也影響了評審們的試駕體驗進行，但在克服萬難下，評審們努力透過管道試駕體驗所有車款後，得以進行最後投票，選出最終她們心目中每個級距的最佳車款。
在九款獲選的車款中，Peugeot以208與2008分別拿下最佳都會車款與最佳都會SUV，為最大贏家，比較可惜的是208尚未印進台灣，而在九款車中，包括：Peugeot 2008、Land Rover Defender、Lexus LC500 Cabrio、Kia Sorento與Ferrari F8 Spider五款車在台灣有販售，另外，新款的Skoda Octavia也會在本年度引進，有興趣再2021年購車的女性朋友，也許可以參考看看這幾款獲選女性世界年度風雲車的車款。
「女性世界年度風雲車」各級距風雲車
|最佳都會用車
|最佳家庭用車
|最佳豪華車
|Peugeot 208
|Skoda Octavia
|Lexus LC500 Cabrio
|最佳跑車
|最佳都會SUV
|最佳中型SUV
|Ferrari F8 Spider
|Peugeot 2008
|Land Rover Defender
|最佳大型SUV
|最佳4X4 & PICK UP
|最佳電動車
|Kia Sorento
|Ford F-150
|Honda e