NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

2021年「女性世界年度風雲車」各級距風雲車出爐，Peugeot雙車款入選！最終大獎將於婦女節公布！

Carture 車勢文化

2021-02-26 10:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
多數人可能都知道在車壇有個「世界年度風雲車」的票選，約莫會在每年第一季舉辦的北美車展中公布結果，另外，各國、各州、甚至是各專業媒體也有屬於自己的年度風雲車票選，但關於「Women’s World Car of the Year女性世界年度風雲車」可能就比較陌生，而這個由紐西蘭汽車線記者Sandy Myhre所成立的年度獎項，在日前公布了2021年各級距的「女性年度風雲車」！
我是廣告 請繼續往下閱讀
由紐西蘭汽車線記者Sandy Myhre於2009年成立「Women’s World Car of the Year女性世界年度風雲車，WWCOTY」票選，是目前世界上唯一針對女性汽車新聞媒體工作者所組成的汽車大獎組織，由來自全世界五大洲38個國家50名汽車新聞媒體工作者所組成。
 
每年會自前一年度1月至12月間發表的新車中，先於每個級距中挑選三輛入圍車款，再進行投票，選出每個級距的年度風雲車，並且由獨立審計師Grant Thornton New Zealand進行認證。接著還會有一輪最終票選，選出最終的「女性世界年度風雲車」大獎，並會在於3月8日國際婦女節宣布。
 
而本年度的票選活動，受到武漢肺炎疫情影響，許多試駕活動受到影響，也影響了評審們的試駕體驗進行，但在克服萬難下，評審們努力透過管道試駕體驗所有車款後，得以進行最後投票，選出最終她們心目中每個級距的最佳車款。
在九款獲選的車款中，Peugeot以208與2008分別拿下最佳都會車款與最佳都會SUV，為最大贏家，比較可惜的是208尚未印進台灣，而在九款車中，包括：Peugeot 2008、Land Rover Defender、Lexus LC500 Cabrio、Kia Sorento與Ferrari F8 Spider五款車在台灣有販售，另外，新款的Skoda Octavia也會在本年度引進，有興趣再2021年購車的女性朋友，也許可以參考看看這幾款獲選女性世界年度風雲車的車款。

「女性世界年度風雲車」各級距風雲車

最佳都會用車
 最佳家庭用車
 最佳豪華車
Peugeot 208
 Skoda Octavia
 Lexus LC500 Cabrio
 最佳跑車
 最佳都會SUV
 最佳中型SUV
Ferrari F8 Spider
 Peugeot 2008
 Land Rover Defender
最佳大型SUV
 最佳4X4 & PICK UP
 最佳電動車
Kia Sorento
 Ford F-150
 Honda e
 

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
27.44%72.56%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀