科技配備全面提升　第四代 Škoda Fabia 更多資訊曝光

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第四代 Fabia 將首度採用 Volkswagen 集團旗下的 MQB-A0 模組化橫置式引擎平台打造，原廠表示尺碼將較前一代放大，長寬分別是 4,107mm (+110mm) x 1,780mm(+ 48mm)，軸距增加了 94mm，達到 2,564mm 的表現。
外觀上來看，第四代 Fabia 換上了品牌最新的家族式設計，整體視覺更加運動且優雅，宛如一部縮小版的 Scala，風阻係數僅 0.28Cd。而燈組也全面採用新式的 LED 設計，結合水晶雕刻的設計元素，使其看上去更加現代感。
內裝部分原廠尚未透露，不過受惠增長的尺碼內部空間將會比現行款優異，而後方的行李廂容積也增加約 50 公升的表現，同時車體結構剛性也會有所提昇，並將搭載更豐富的主被動安全配備，包含全車 9 顆氣囊、Travel Assist 半自動駕駛輔助套件、自動停車輔助系統、前後停車雷達...等等。
動力部分，第四代 Fabia 採用新一代 EVO 系列引擎，首波將有五款動力選擇，分別是 1.0L MPI 自然進氣三缸引擎，提供 48 或 59kW 的輸出，並搭配 5 速手排變速箱。另一款則是 1.0L TSI 渦輪增壓三缸引擎，低輸出版本為 70kW (配備 5 速手排)，高輸出版本則為 81kW (提供 6 速手排或 7 速 DSG)。頂規車型則採用 1.5L TSI 渦輪增壓四缸引擎，標準提供 7 速 DSG，最大出力表現為 110kW。