影／高爾夫球洞嵌入森林保護區！東南亞最讚球場在尼泊爾
四方報/綜合報導
2021-02-27 17:00:00
根據四方報報導，提到尼泊爾，或許會想到高山跟自然環境，或是全球最佳徒步旅行目的地，但它其實也是擁有最頂級山上球場的國家。然而，因為當地的貧窮狀況和缺乏遊客，讓具有超高吸引力的幾家高爾夫球場，陷入可能被遺忘的危險之中。
由於高爾夫球場都坐落於喜馬拉雅山上，每個球場都是許多神奇野生動物們的家園，因此許多球洞是在森林保護區中，可能打一打球，會看到樹上的猴子觀察你，或是梅花鹿衝出來。而在喜馬拉雅高爾夫俱樂部，這種挑戰更是像是一種冒險，因為身處在大自然環境和野生動物之中。不過，打高爾夫球是一種富人的運動，光是最基礎的高爾夫球配備就要將近2000美金（約等同於6萬元台幣），這使對高爾夫球有興趣的大多數當地人難以接觸。記者們深入幫助沒有經濟基礎的學生打高爾夫球的團體，例如尼泊爾貴族高爾夫球俱樂部（Royal Nepal Golf Club），他們不但提供免費教練，還供給基礎配備，就是要讓家庭經濟不佳的學生有機會接觸這項運動，甚至能成為業餘選手。19歲的高爾夫球入門者Durga Kumari Shah表示這項活動免費，讓她有興趣嘗試。而另一名19歲的年輕高爾夫球選手Sushma Sigdel表示參加完俱樂部的訓練後，她在2個月後成功拿下人生中第一個高爾夫球婦女錦標賽冠軍。「打高爾夫球相當昂貴，不管是訓練費用、器材和場地費都是天價，但尼泊爾貴族高爾夫球俱樂部無償支援我們，讓我相當感謝。」Sushma曾在東南亞運動會中（South Asian Games）獲得2019年的高爾夫球賽事銅牌。除此之外，該俱樂部還擁有頂級教練Sachin Prashad Bhattarai，他不但是美國高爾夫球教練協會的會員之一，還被世界高爾夫球協會(The World Golf Teachers Fedearation)頒獎為2020-2021年度《Top 100 Teacher》。「以往高爾夫球是只有富人能接觸的運動，但隨著時代進步，我和俱樂部都希望能幫助有潛力的選手們能夠有接觸和獲得培訓的機會。」過去16年都從事選手培訓的Sachin表示，他大概訓練過2000至3000個選手，並且有45個選手來自清寒家庭，未來他打算致力於開發高爾夫球學院，因為目前尼泊爾並沒有。他認為培力高爾夫球選手和幫助弱勢家庭，才是一個國家成長茁壯的方法。