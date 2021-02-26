▲ 經典海神 Maserati A6G 2000 慶祝誕生 70 週年

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A6G 2000 車型的命名方式，另外取自兩大元素：即 Ghisa（義大利語，意為鑄鐵）以表示引擎零件曲軸箱所採用的鑄鐵技術，以及 2,000cc 的排氣量。為滿足當時義大利消費者對於更高性能車款日益增長的市場需求，Maserati 決定對 A6GCS 2.0L 引擎進行改裝升級，挖掘其底盤的性能潛力。
得益於直列 6 缸引擎的精密工程設計，引擎排氣量相較上一代 A6 車型顯著增加。經過升級優化，引擎排量達到了 1,954.3cc，其動力輸出能夠達到 90 - 100 hp，最高時速可達 180 km/h，凸顯了 Maserati 車型特有的性能運動風範。Maserati A6G 2000 於 1950 年的都靈車展首次亮相，該車型分為兩個版本，分別為由義大利汽車設計公司 Pininfarina 打造的四座雙門版本，以及由設計師 Pietro Frua 操刀設計的敞篷版。
A6G 2000 車型的命名方式，另外取自兩大元素：即 Ghisa（義大利語，意為鑄鐵）以表示引擎零件曲軸箱所採用的鑄鐵技術，以及 2,000cc 的排氣量。為滿足當時義大利消費者對於更高性能車款日益增長的市場需求，Maserati 決定對 A6GCS 2.0L 引擎進行改裝升級，挖掘其底盤的性能潛力。在 1950 和 1951 年，共有 16 台 A6G 2000 組裝下線。其中 9 台為採用 Pininfarina 設計的版本，另外 5 台敞篷車與1台轎跑出自 Pietro Frua 之手，還有 1 台是由 Alfredo Vignale 打造的雙色調雙門轎跑，其外觀設計頗具時尚運動風範。新款 A6G 2000 創新採用後輪驅動、包含四速變速箱檔位、乾式單片離合器、獨立前輪懸吊和由鋼板彈簧組成的後懸吊。每個車輪標配液壓煞車與鋼製輻狀式輪圈，成就精湛工藝與技術創新的無縫融合，令這款為少數人打造的跑車成為劃時代傑作。獨特氣質、運動格調以及義大利製造工藝共同打造 Maserati 的核心基因，時至今日，這些精神依然清晰可見於 Maserati 的新車型。