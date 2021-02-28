七座休旅旗艦 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (X167) 試駕

新在哪裡？

●外觀內裝悉數重新設計，採用 MHA 模組化平台開發

●GLS 在國內首度引進汽油動力

●導入 48V EQ Boost ISG 系統的 M256 3.0 升直列 6 缸汽油引擎，可於 5,500~6,100rpm 間輸出 367hp 最大馬力，透過 EQ Boost 還能額外提供 22hp 馬力，500Nm 的峰值扭力則於 1,600~4,500rpm 間發揮

●GLS 450 4MATIC 在外觀部分擁有 AMG Line 套件、霧銀色雙柵水箱護罩、大型進氣壩附雙橫柵鍍鉻飾條、21 吋 AMG 五幅雙肋式高光澤灰色輕合金輪圈、車身同色越野寬版輪弧及鍍鉻尾飾管

●底盤具備 AIRMATIC 懸吊系統，也可選配 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統

●座艙內提供霧面灰色橡木飾板、三幅式多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤、雙 12.3 吋多全數位化寬螢幕、進階 MBUX 多媒體功能(含智能聲控)、13 具揚聲器 Burmester 音響及第二、三排座椅電動調整及傾倒功能等

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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