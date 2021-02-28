七座休旅旗艦 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (X167) 試駕

●外觀內裝悉數重新設計，採用 MHA 模組化平台開發
●GLS 在國內首度引進汽油動力
●導入 48V EQ Boost ISG 系統的 M256 3.0 升直列 6 缸汽油引擎，可於 5,500~6,100rpm 間輸出 367hp 最大馬力，透過 EQ Boost 還能額外提供 22hp 馬力，500Nm 的峰值扭力則於 1,600~4,500rpm 間發揮
●GLS 450 4MATIC 在外觀部分擁有 AMG Line 套件、霧銀色雙柵水箱護罩、大型進氣壩附雙橫柵鍍鉻飾條、21 吋 AMG 五幅雙肋式高光澤灰色輕合金輪圈、車身同色越野寬版輪弧及鍍鉻尾飾管
●底盤具備 AIRMATIC 懸吊系統，也可選配 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統
●座艙內提供霧面灰色橡木飾板、三幅式多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤、雙 12.3 吋多全數位化寬螢幕、進階 MBUX 多媒體功能(含智能聲控)、13 具揚聲器 Burmester 音響及第二、三排座椅電動調整及傾倒功能等
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Mercedes-Benz GLS-Class 的前身可追溯至 2006 年底特律車展推出的 GL-Class (X164)，2012年9月第二代GL-Class (X166) 發表，2016年小改款時更名為 GLS-Class，第二代 GLS-Class (X167)於 2019 紐約車展登場，台灣賓士最早於 2019 年 9 月 26 日在國內發表，初期導入 GLS 350d 4MATIC 單一 3.0 升直列 6 缸柴油引擎設定，建議售價 460 萬元起，今年 1/25 推出 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC，成為該車系首度導入的 48V 輕油電汽油動力選項，建議售價為新台幣 495 萬元起。
外觀方面，GLS 450 4MATIC 在外觀部分擁有 AMG Line 套件、霧銀色雙柵水箱護罩、大型進氣壩附雙橫柵鍍鉻飾條、21 吋 AMG 五幅雙肋式高光澤灰色輕合金輪圈、車身同色越野寬版輪弧及鍍鉻尾飾管，底盤具備 AIRMATIC 懸吊系統，也可選配 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，滿足日常行駛或越野等不同車身高度的需求。
引進國內的 GLS 450 4MATIC 搭載 AMG Line 套件。
GLS 450 4MATIC 的車身長寬高為 5,213x2,030x1,823 (mm)，軸距則為 3,135mm。
車尾採用新世代 Mercedes-Benz SUV 家族化的雙環式 LED 導光條尾燈，上方鍍鉻飾條連貫至行李廂蓋中央，排氣管採用雙邊單出配置。
水箱護罩採用霧銀色與鍍鉻互相搭配的雙橫柵飾條。
GLS 車系標準配備由可各自獨立控制的 84 顆 LED 晶片模組所組成的多光束智慧型 LED 頭燈 (含 ULTRA RANGE 超長距遠光燈)，支援高速公路、彎道十字路口、濃霧及惡劣天候等不同路況的照明模式，並具備自動調適遠燈輔助功能。
試駕車選配要價新台幣 7.3 萬元的 22 吋 AMG 多輻式高光澤灰色輕合金輪圈。
尾燈採用新世代 Mercedes-Benz SUV 家族化的雙環式導光條設計，上方配置橫貫式的鍍鉻飾條點綴，強化質感表現。
內裝方面，GLS 450 4MATIC 的座艙鋪陳與第二代 GLE 車系相似，中央鞍座的扶手帶出越野風格，但霧面灰色橡木飾板、三幅式多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤及雙 12.3 吋多全數位化寬螢幕等配置又創造科技與豪華質感。此外也搭載進階 MBUX 多媒體功能 (含智能聲控)、13 具揚聲器 Burmester 音響及第二、三排座椅電動調整及傾倒功能等配備。試駕車還選配要價新台幣 22.5 萬元的 ENERGIZING 進階舒活套件，帶來 AIR-BALANCE 香氛套件、舒適加熱套件、快速加熱前座椅、雙前座加熱扶手、後座加熱墊、後座電熱椅、多重支撐充氣調整雙前座等豐富功能，使豪華感受更上層樓。
即便運用許多圓潤線條勾勒車身，尺碼仍不易隱藏，視覺效果壯碩穩重。
GLS 450 4MATIC 的座艙鋪陳與第二代 GLE 車系相似，中央鞍座的扶手帶出越野風格，但霧面灰色橡木飾板、三幅式多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤及雙 12.3 吋多全數位化寬螢幕等配置又創造科技與豪華質感。
12.3 吋寬螢幕數位儀表的解析度達到 1920×720 畫素，透過方向盤左側觸控按鈕可切換豐富的顯示內容，判讀性良好。
抬頭顯示器可支援相當豐富且實用的行車資訊，顯示面積大，亮度也充足，選配要價新台幣 6.9 萬元。
GLS 450 4MATIC 採用三輻式多功能 nappa 真皮平底跑車方向盤，兩側提供觸控按鈕、實體按鈕與撥桿，後方設有換檔撥片，外側的透氣設計創造舒適的握感。
中控台上方配置 12.3 吋高解析度觸控螢幕，解析度達到 1920×720 畫素，內建的進階 MBUX 多媒體功能提供豐富的應用與設定機能，還支援智能聲控功能。
越野所需的車況顯示與設定均可在車載系統內進行。
儀錶台中央設置 4 組空調出風口，THERMOTRONIC 豪華型五區自動恆溫空調系統為全車系標準配備。
中控台下方設置無線充電座，2 組置杯座還具備保冷及保溫功能。
中央鞍座兩旁設置扶手，不僅創造越野車的感受，也提供實質的抓握功能，中央的多功能按鈕與觸控介面維持新世代 Mercedes-Benz 車系鋪陳，均易於上手，最下方為氣壓懸吊調整及陡坡緩降系統等越野所需功能切換介面。
試駕車為認證車，其選配的金屬編織飾板在市售車上並無法選配，不過 13 支揚聲器 Burmester 音響及雙前座電動記憶座椅為全車系標準配備，GLS 450 4MATIC 還具備雙前座冷熱通風功能。
全景式電動玻璃天窗為全車系標準配備，採光範圍達到第二排頭枕上方，支援兩種開啟模式。
雙前座椅均為電動調整，包覆性與支撐性均屬上乘，選配的多重支撐充氣調整功能提供操駕時更優異的包覆性。
第二排乘坐空間相當充足，支援電動調整傾斜角度與前後滑移功能，舒適性頗為出色。
第二排座椅也提供 2 區獨立恆溫空調，出風口分佈於 B 柱及前座中央扶手後方，下方還提供 2 組 USB Type-C 插座。
後門板上可見到座椅電動調整按鈕及電熱開關，另外 Burmester 音響揚聲器也與前座享有相同的質感，B 柱上也設有空調出風口。
第三排採用 2 張獨立座椅，支援電動收折，頭枕可手動升降，座椅無法前後滑移或調整傾斜程度，空間對於成年人士來說不算非常寬裕。
第三排乘客也享有置杯座及 USB Type-C 插座，第三排座椅電動收折，以及第二排座椅向前傾倒功能也透過門板上的按鈕進行操作。
附表為本站實測座艙空間之數據。
GLS 450 4MATIC 在七人座狀態具備 355 公升的行李廂置物空間，若將第三排傾倒後可提昇至 890 公升，行李廂最高可提昇至 2,400 公升，透過行李廂內部的按鈕可完全自動控制傾倒，並可將車身高度透過氣壓懸吊降低，便於取放重物。
安全防護方面，GLS 450 4MATIC 標準配備智慧駕駛輔助套件，包括 DISTRONIC 智能定速測距輔助及智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動轉向煞車輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助、PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護等 ADAS 功能，另外也具備 PRE-SAFE® 主動安全防護音波、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影、Adaptive Brake 智慧型煞車系統及 9 具 SRS 輔助氣囊等。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，GLS 450 4MATIC 採用搭配 48V EQ Boost ISG 系統的 M256 3.0 升直列 6 缸汽油引擎，可於 5,500~6,100rpm 間輸出 367hp 最大馬力，透過 EQ Boost 還能額外提供 22hp 馬力，500Nm 的峰值扭力則於 1,600~4,500rpm 間發揮，搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱及 4MATIC 主動式四輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.2 秒完成，平均油耗為 10.6km/L。
駕駛 GLS 450 4MATIC 上路，從怠速熄火狀態發動引擎，可感受到幾近無震的舒適質感，500Nm 豐沛的扭力在踩下油門不久後的 1,600rpm 起即可發揮，即便空重達 2,460 公斤仍可輕快達到合宜車速，引擎運轉精緻度良好，且與 9 速手自排變速箱之間具備良好的匹配性，駕馭這輛大塊頭相當輕快。
GLS 450 4MATIC 的尺碼與噸位均不小，但方向盤還是可傳來足夠掌握車輛動態的路感，然而在都會區狹窄街道行駛仍需格外留意。試駕車選配要價新台幣 41 萬元的 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，透過 48V 架構，帶來主動式電控液壓避震器，使車身動態在延續 Mercedes-Benz 一貫從容舒適的感受之外，還可大幅抑制側傾與前後俯仰，使乘駕的差異性與大型豪華房車間的差異有所減少，對於路面坑洞與碎震的處理更是極為優異。
當今豪華品牌間的競爭已從過去房車為主的型態，全面跨入各級 SUV 的領域中，GLS 算是較早佈局的一支車系，邁入第二世代後將諸多品牌科技注入，與主要對手 BMW X7 分庭抗禮，兩車也都擁有穩定的銷售表現，然而 GLS 還衍生出 Maybach GLS 600 頂級版本，吸引更高預算的買家，今年新增的 GLS 450 4MATIC 汽油動力總算在上市一年多後，提供消費者不同於柴油車型的動力選擇，預料可獲得鍾愛汽油引擎乘駕感受的準車主青睞。