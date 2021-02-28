【油價公告】中油、台塑宣布明(1)日起國內汽油漲 0.1 元、柴油漲 0.1 元
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2021-02-28 17:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.6元、95無鉛汽油每公升27.1元、98無鉛汽油每公升29.1元、超級柴油每公升22.9元。
台灣中油表示，本週受美國德州原油復產因設施檢修受阻、美國鑽油井機台數近 3 個月首次下降等因素影響，導致油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.13美元，較前週62.80美元上漲1.33美元，新臺幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為1.56 %，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.5元及2.0元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，台灣中油汽、柴油各吸收1.4及1.9元。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價因上週美國德州遭暴風雪侵襲原油產量大減，以及產能恢復較預期緩慢而續漲，但受市場預期OPEC+4月起將放寬原油供應限制，油價上檔承壓。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年3月1日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。