哪一種水果滯銷不會想救？全場狂點「1地獄」：絕對不想
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 00:31:58｜2021-03-02 00:48:39
中國日前以蟲害為由，宣布自3月1日起禁止台灣鳳梨進口，許多果農都擔心會有一堆鳳梨滯銷。近日，就有網友好奇發問，「哪一種水果滯銷你不會救？」貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
中國在上月26日稱多次在台灣鳳梨中截獲「檢疫性有害生物」介殼蟲，嚴重威脅農業與生態安全，宣布自3月1日起停止進口台灣鳳梨，不過被農委會拿出數據反擊，總統府也質疑中國意圖，批中國的行為「非善意」。對此，原PO就在《PTT》表示，這次的水果之亂應該把一堆人弄得很累，但這就讓他相當好奇，如果下次有一種水果滯銷「哪一種你各位不會救？」他也提到，自己會選擇榴槤，另外還開玩笑說「還有今年夏天芒果最好趕快滯銷，我看一顆吃一顆」。大部分的網友看完都認為是榴槤，「絕對是榴槤」、「榴槤，但那個量還是不會太多」、「榴槤，絕對不救」、「榴蓮，還好台灣不盛產這個」、「火龍果跟榴槤真的沒辦法....」、「榴槤啊，唯一不吃的水果」、「榴槤吧，臭死了，怎麼會有人愛吃這種水果」、「當然是榴槤，好險聽說蠻不好種啦」。另外，也有人提到其他水果，「葡萄柚、百香果，酸到要人命」、「都不會救，只買自己想吃的」、「榴槤、波羅蜜、木瓜都臭死」、「火龍果，我不認為那是水果…」、「鳳梨真的不想救...」、「台灣香吉士啊，每年滯銷沒人救」、「我就不吃鳳梨，蓮霧還好一點」。（編輯：許智超）