新台幣 162.9 萬元起　全新改款 Honda Odyssey 正式啟動預售活動

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全新改款 Honda Odyssey 外觀上導入新式的飛翼式車頭造型，換上大面積水箱護罩與厚實外擴的引擎蓋，搭配新式的薄型化大燈提供煥然一新的感受。車尾採用新式的立體尾燈組，並搭配電鍍飾條，形成更寬、更銳利的造型。此外，方向燈也加入序列式動態設計，且登峰版也新增 ACL 轉向輔助照明燈。
內裝部分新式的方向盤、軟質皮墊及黑檀木飾板，儀錶板導入與日規相同的 7 吋 TFT 彩色液晶儀表，並新增日本原廠的 8 吋多媒體觸控螢幕，亦支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連結功能。
安全配備部分，全車系標準配備 Honda SENSING，以及 BSI 盲點偵測警示系統、CTM 倒車預警顯示輔助系統、PSS 駐車雷達系統(附影像指示)、MVCS 環景影像輔助系統、RSR 後座提醒系統，及可支援路邊停車、倒車入庫、路邊停車出格之「主動式自動停車輔助系統」。
動力方面，國內引進的 Odyssey 延續過往的配置，搭載 Earth Dreams 2.4 i-VTEC 引擎，提供 175ps 的最大馬力輸出；搭配 Paddle Shift 換檔快撥片的 G-Design CVT 變速箱，繳出平均 12.1km/L(7人)、12.9km/L (8人) 的油耗表現。此次 Odyssey 的改款著重於細部的調升，全面加強質感表現，而實際表現如何，7Car<小七車觀點>即將前往試駕，為讀者帶來第一手報導。