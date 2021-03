特企／家庭商務首選 ALL NEW ODYSSEY　霸氣登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

本次 ALL NEW ODYSSEY全新改款,將以兼具乘用及實用性之既有優勢為基礎,創造出更加霸氣有型的造型、更舒適安定的乘坐環境、更卓越的先進科技、更提升的靜肅性,創造極致感動的駕乘體驗。 自1月下旬展開預接單活動以來,大獲顧客好評及肯定,接單已超過1,000台,ALL NEW ODYSSEY於2021年3月2日霸氣上市,正式售價如下列表,誠摯邀請消費者2021年3月6日起蒞臨全國各Honda Cars,了解 ALL NEW ODYSSEY的資訊及體驗獨特魅力。

外觀設計霸氣有型,成就新穎大器與質感兼具的空力流線美學

全新改款的日本原裝 ALL NEW ODYSSEY,承襲了家族的飛翼式車頭造型,全新設計的霸氣外觀,大面積水箱護罩與厚實外擴的引擎蓋,搭配薄型化大燈,形成更強悍的車頭造型;車尾採用更進化的LED導光型尾燈組,搭配鍍鉻的後牌照飾條與保險桿飾條,架構出流利的線條感及讓人著迷的細節之美。此外,搭載標準配備「LED前後序列式方向燈」及「ACL轉向輔助照明燈」(登峰版),兼具高級感和辨識性。外觀設計霸氣有型,成就新穎大器與細膩質感兼具的空力流線美學。

安全守護家的版圖,標配「Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統」等26項高科技主動安全系統及全方位被動安全系統

提供全員安全的旅程保護,是MPV 車型最重要的價值,因此 本次ALL NEW ODYSSEY全新改款將「Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統」、「RSR後座提醒系統」列為標準配備,ALL NEW ODYSSEY登峰版搭載「BSI 盲點偵測警示系統」、「CTM 倒車預警顯示輔助系統」、「PSS駐車雷達系統(附影像指示) 」、「MVCS環景影像輔助系統」、,及可支援路邊停車、倒車入庫、路邊停車出格之「主動式自動停車輔助系統」等26項最頂尖、最全面的主動安全配備。

在被動安全部份,ALL NEW ODYSSEY採用 Honda 引以為傲的「G-CON安全防護車體技術」、「ACE高剛性車體結構」,輔以「 6 SRS 輔助氣囊」、「雙前座自動預縮式 ELR 安全帶」、全車系第二、三排座配備「三點式 ELR 安全帶」、第二排座配備的「ISOFIX」為符合最新國際趨勢之「i-Size 兒童安全椅固定裝置」,提供全面的被動安全,保障每次旅程的最高安全性。

擴大乘員舒適便利性、車室靜肅性,打造人車一體的極致默契及創造極致感動的駕乘體驗

進入ALL NEW ODYSSEY寬敞車室,以新式樣方向盤、儀表控台搭配觸感極佳的皮椅、軟質皮墊及黑檀木飾板材質,全身五種感官均能享受寬敞感及高質感。本次改款除新增「Reservation Lock預約上鎖」功能、「Walk-Away Lock離開立刻上鎖」及「Hands-Free感應式電動尾門附自訂開啟高度記憶」等配備,以提升先進科技感受外,更將儀表升級為7吋「TFT彩色液晶儀表」,與類比速度表相結合,以容易理解及高辨識性的方式顯示各種資訊;通過增加駕駛座出風口伸縮置杯架和新的助手席隱藏式上掀置物盒,中央滑蓋式置物箱(登峰版七人座)、四個大電流2.5A安培USB充電端子(登峰版七人座),室內置物、機能空間變得更加便利使用。

ALL NEW ODYSSEY 不僅著重空間大小,更致力於豐富的便利性,本回新增日本原廠設計之「8吋觸控式懸浮音響主機 (附車輛自主化設定功能) 」,包含Garmin®衛星導航(登峰版)與Apple CarPlay / Android Auto手機連結完整功能,並可將導航、音響、手機資訊連結顯示在儀表中,創造出先進智慧型的操作介面。

此外,ALL NEW ODYSSEY使用更進化的隔音材質,新增「Honda專利聲學共振減噪鋁合金輪圈」及高級車專用之「四門雙層隔音玻璃」,以提升車室静肅性,在維持低重心的同時,成就了更靜肅平穩的行駛操控性能,及全員舒適順暢的乘坐體驗。

萬變,精彩無限,創造極尊榮、極寬敞、極靈活的駕乘體驗

Honda秉持MM思想造車理念,以人作為最根本的出發點,以超低平台及大面積前三角窗加上梯型後三角窗,創造出無壓迫感的前後開闊視野。座椅具三模式變化,可依據需求自由地移動第二排座椅,隨心所欲地創造出靈活空間。ALL NEW ODYSSEY七人座第二排中央走道貫穿第二排及第三排,方便走動、拿取行李箱物品;第三排座椅更可輕鬆收折至底板,提供收納置物上的無限可能。

登峰版七人座的第二排搭載「極」尊榮座椅,柔軟的皮椅能完美包覆乘坐者,達到身心靈完全放鬆的體驗。ALL NEW ODYSSEY全車系標配助手席側電動附防夾控制側滑門,登峰版更升級搭載駕駛座側電動附防夾控制側滑門,Honda ODYSSEY實現乘坐體驗的極致享受。