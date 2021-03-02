▲ Subaru 全新 Levorg、Impreza 確定導入，2021 引進計劃曝光

Outback 順勢帶動 Subaru 品牌買氣時序邁入嶄新的 2021 年，Subaru 在新春便開出紅盤捎來喜訊，甫於今年初展開預售的Subaru Outback，在預售開跑後數週接單即突破 200 台。
Subaru 積極引進全新車款並同步推出超值購車優惠方案展望 2021 年，Subaru 預計將以最快速度導入三款新車，分別為：第二季初的 Outback、第二季末的 XV GT Edition，以及第四季末 Levorg。
- 即日起至 3 月 31 日止，針對旗下 2021 年式暢銷車款 Forester、XV、Impreza 皆推出「入主享 5 年或 12 萬公里的全車原廠保固」。
- 即日起至 3 月 31 日止，入主 2021 年式 XV 除了享有 5 年或 12 萬公里原廠保固，並同步擁有下列「Subaru 入主好禮二選一」優惠方案：
- 安全升級360度環景影像系統
- 專屬購車金 20,000 元
- 即日起至 3 月 31 日止，預購全新大改款 Outback，除了享有 5 年或 12 萬公里原廠保固，再享預售尊榮體驗價 149.8 萬元（建議售價：159.8 萬元）。