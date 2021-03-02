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Subaru 全新 Levorg、Impreza 確定導入，2021 引進計劃曝光

2GameSome - 有車賞

2021-03-02 17:55:00

Subaru 全新 Levorg、Impreza 確定導入，2021 引進計劃曝光
▲ Subaru 全新 Levorg、Impreza 確定導入，2021 引進計劃曝光
2020 年面對疫情影響，全球車市受到劇烈衝擊，Subaru 台灣意美汽車不僅因應局勢推出全台「經銷據點防疫升級」、「到府試乘」、「LINE線上賞車」等多項貼心服務，在原廠可供車源有限情況下，更同步以最快時程導入 Impreza、XV 以及 Forester 全新車款。
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Outback 順勢帶動 Subaru 品牌買氣

時序邁入嶄新的 2021 年，Subaru 在新春便開出紅盤捎來喜訊，甫於今年初展開預售的Subaru Outback，在預售開跑後數週接單即突破 200 台。

Subaru 積極引進全新車款並同步推出超值購車優惠方案

展望 2021 年，Subaru 預計將以最快速度導入三款新車，分別為：第二季初的 Outback、第二季末的 XV GT Edition，以及第四季末 Levorg。
Subaru 於 2 月份全新推出 Forester GT Edition / GT Lite 限量特仕車，提供 Forester 車型消費者更多元選擇，並針對旗下暢銷車系推出購車優惠，詳情如下：
  • 即日起至 3 月 31 日止，針對旗下 2021 年式暢銷車款 Forester、XV、Impreza 皆推出「入主享 5 年或 12 萬公里的全車原廠保固」。
  • 即日起至 3 月 31 日止，入主 2021 年式 XV 除了享有 5 年或 12 萬公里原廠保固，並同步擁有下列「Subaru 入主好禮二選一」優惠方案：
    • 安全升級360度環景影像系統
    • 專屬購車金 20,000 元
  • 即日起至 3 月 31 日止，預購全新大改款 Outback，除了享有 5 年或 12 萬公里原廠保固，再享預售尊榮體驗價 149.8 萬元（建議售價：159.8 萬元）。

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