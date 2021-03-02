▲ 全新 Honda Odyssey 三車型 162.9 萬起正式登場

車型
2.4 L 卓越版
(七人座)
2.4 L登峰版(八人座)
2.4 L登峰版 (七人座)
售價
|162.9 萬元
|177.9 萬元
|179.9 萬元
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自 1 月下旬展開預接單活動以來，大獲顧客好評及肯定，接單已超過 1,000 台，Odyssey 於 2021 年 3 月 2 日上市，正式售價如下列表。
外觀設計霸氣有型全新改款的日本原裝 Odyssey 承襲了家族的飛翼式車頭造型，全新設計的霸氣外觀，大面積水箱護罩與厚實外擴的引擎蓋，搭配薄型化大燈，形成更強悍的車頭造型；車尾採用更進化的 LED 導光型尾燈組，搭配鍍鉻的後牌照飾條與保險桿飾條。此外，搭載標準配備「LED前後序列式方向燈」及「ACL轉向輔助照明燈」(登峰版)，兼具高級感和辨識性。
標配「Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統」等 26 項高科技主動安全系統及全方位被動安全系統Odyssey 全新改款將「Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統」、「RSR後座提醒系統」列為標準配備，登峰版搭載「BSI 盲點偵測警示系統」、「CTM 倒車預警顯示輔助系統」、「PSS駐車雷達系統(附影像指示) 」、「MVCS環景影像輔助系統」、，及可支援路邊停車、倒車入庫、路邊停車出格之「主動式自動停車輔助系統」等 26 項主動安全配備。在被動安全部份，Odyssey 採用 Honda「G-CON安全防護車體技術」、「ACE高剛性車體結構」，輔以「6 SRS 輔助氣囊」、「雙前座自動預縮式 ELR 安全帶」、全車系第二、三排座配備「三點式 ELR 安全帶」、第二排座配備的「ISOFIX」為符合最新國際趨勢之「i-Size 兒童安全椅固定裝置」。
擴大乘員舒適便利性、車室靜肅性進入 Odyssey 寬敞車室，擁有新式樣方向盤、儀表控台搭配觸感極佳的皮椅、軟質皮墊及黑檀木飾板材質。本次改款除新增「Reservation Lock預約上鎖」功能、「Walk-Away Lock離開立刻上鎖」及「Hands-Free感應式電動尾門附自訂開啟高度記憶」等配備，更將儀表升級為 7 吋「TFT彩色液晶儀表」，與類比速度表相結合，以容易理解及高辨識性的方式顯示各種資訊；通過增加駕駛座出風口伸縮置杯架和新的助手席隱藏式上掀置物盒，中央滑蓋式置物箱（登峰版七人座）、四個大電流 2.5A 安培 USB 充電端子（登峰版七人座），室內置物、機能空間變得更加便利使用。
Odyssey 不僅著重空間大小，更致力於豐富的便利性，本回新增日本原廠設計之「8吋觸控式懸浮音響主機（附車輛自主化設定功能）」，包含 Garmin®衛星導航（登峰版）與 Apple CarPlay / Android Auto 手機連結完整功能，並可將導航、音響、手機資訊連結顯示在儀表中。此外，Odyssey 使用更進化的隔音材質，新增「Honda專利聲學共振減噪鋁合金輪圈」及高級車專用之「四門雙層隔音玻璃」，以提升車室静肅性，在維持低重心的同時，成就了更靜肅平穩的行駛操控性能，及全員舒適順暢的乘坐體驗。
Honda 秉持 MM 思想造車理念，以人作為最根本的出發點，以超低平台及大面積前三角窗加上梯型後三角窗，創造出無壓迫感的前後開闊視野。座椅具三模式變化，可依據需求自由地移動第二排座椅。Odyssey 七人座第二排中央走道貫穿第二排及第三排，方便走動、拿取行李箱物品；第三排座椅更可輕鬆收折至底板。
登峰版七人座的第二排搭載「極」尊榮座椅，以柔軟的皮椅包覆乘坐者。Odyssey 全車系標配助手席側電動附防夾控制側滑門，登峰版更升級搭載駕駛座側電動附防夾控制側滑門。