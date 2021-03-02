反覆眼痛竟是睫毛倒插　醫指常見症狀：長期恐視力模糊

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反覆眼痛竟是睫毛倒插，醫：長期恐視力模糊。
萬芳醫院眼科主治醫師江明璇表示，睫毛倒插這樣的情況常見出現在年長者身上，約有１～２成的老人家會出現此問題。一般而言睫毛是向外生長，但年長者隨年紀增長，眼皮容易出現鬆弛、眼瞼無力而往內翻的情況，造成睫毛生長方向內進而刺激眼球，其數量可能為一根，也可能為數根甚至是一整排。
江明璇醫師指出，眼睫毛若有反方向往內生長的情況，末端碰觸到黑眼球或白眼球，即為睫毛倒插。其將有如掃把一般不斷的持續摩擦眼球，因此患者常見會出現感到有異物感、刺刺扎扎的感覺，甚至是眼部受不了刺激開始流眼淚、眼白充血或分泌物變多的情況，長期下來可能出現眼睛畏光、視力模糊等不良影響，時間拖久了甚至可能造成角膜上皮損傷、潰瘍、角膜混濁、結疤等情況，也讓治療時間拉得更長。
睫毛倒插誤認眼睛老化，個案經手術獲改善。
江明璇醫師指出，診間曾有60歲中老年患者，幾個月來感覺到左眼有異物感，有時左眼也會出現充血發紅、流淚、畏光、視力模糊等情況，原以為是年紀大眼睛老化，多休息就沒事了。但沒想到情況卻越來越嚴重，緊急就醫檢查後才發現下方睫毛出現了一整排的睫毛倒插，經過手術後獲得改善。
治療睫毛倒插，視數量情況有所不同。
治療睫毛倒插，若只有零星幾根睫毛，眼科醫師在門診可透過具有放大功能的檢查儀器拔除。不過這樣的方式其實治標不治本，因為過沒多久睫毛又會再長回來，且方向一樣是倒著長。因此患者可考慮以電燒的方式進行治療，破壞零星的倒插睫毛之毛囊，如此一勞永逸。
至於像是前述整排睫毛倒插的個案，通常澤會建議進行眼瞼矯正手術改變結構，將眼瞼翻回向外，使睫毛生長方向回到原本正常向外生長，有效改善睫毛倒插的情況。手術當日即可回家休養，經過一周之後再回診拆線。
睫毛倒插不分男女老幼，如有不適盡早檢查。
除了人體老化以外，其他風險因素也包括了慢性眼瞼發炎、外傷結疤使得眼瞼結構改變、燒燙傷等。且不分年齡，睫毛倒插的形況是從幼兒到年長者都有可能發生的問題，呼籲民眾發現眼部不適，應盡早就醫治療為佳。
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