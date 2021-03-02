第二代 Levorg 預定第四季登場 台灣意美汽車宣佈 2021 年 Subaru 新車引進計畫

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在新車導入計畫方面，台灣意美汽車繼 2 月推出 Forester GT Edition 及 Forester GT Lite 限量特仕車後，接下來在第二季初將正式推出甫於今年 1/14 展開預售活動的全新大改款 Outback，目前接單已突破 200 輛，第二季末則推出小改款 XV GT Edition，第四季末將推出第二代大改款 Levorg。
在購車優惠方面，台灣意美汽車提供 3/31 前購買 2021 年式 Forester、XV 及 Impreza 車系的消費者享有 5 年或 12 萬公里的全車原廠保固，購買 2021 年式 XV 還可擁有「 Subaru 入主好禮二選一」方案，可自行選擇升級 360 度環景影像系統，或新台幣 2 萬元購車金。而全新世代 Outback 不僅享有 5 年或 12 萬公里原廠保固，3/31 前預購可享新台幣 149.8 萬元的優惠價。(建議售價為新台幣 159.8 萬元)。
引進國內的 Outback 2.5i-T EyeSight 導入 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，在既有的六大功能之外，新增 LCF 車道維持置中系統及 AES 緊急自動轉向輔助系統，同時針對 ACC 主動車距控制定速巡航系統及 PCB 預防碰撞自動煞車系統的作動品質進行提昇，另外也搭載 Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統。除此之外，Outback 2.5i-T EyeSight 也搭載支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接的 11.6 吋智慧影音系統、Harman Kardon 12 支揚聲器、Nappa 頂級皮革座椅及 8 顆 SRS 安全輔助氣囊 (新增副駕駛座墊氣囊)。動力配置方面，Outback 2.5i-T EyeSight 採用 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣汽油引擎，可輸出 169ps 最大馬力及 25.7kg-m 峰值扭力，搭配 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統及 X-MODE 雙模式動力控制系統。
至於將在第四季導入的第二代 Levorg，最初於 2020 東京改裝車展登場，同年 8/20 於日本展開預售，並在 10/15 正式上市，在設計上採用品牌全新的 "BOLDER" 設計理念，導入新世代座艙設計，配備 12.3 吋全數位儀錶組及 11.6 吋中控台觸控螢幕，並在原有的 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統之外，新增與 Xilinx 共同開發的 EyeSight X 進階版智能駕駛安全輔助系統供選擇。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤新世代 Subaru 車款在國內導入的最新消息，敬請關注。