晶片短缺、船期以及訂單爆量？！　國產/進口新車面臨缺車陣痛期

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Suzuki Taiwan 表示目前也面臨到缺車的情形，去年第四季推出的新款 Ignis、Swift Hybrid 候車期約要 4~6 個月左右，而 Swift Sport 訂單數比預期還要高出不少，因此等車時間至少 6 個月~12 個月不等。雖然車市受到晶片不足的影響，但其實各品牌的交車量會因為庫存量、船期以及產品更新轉換期會有所差異性，熱門車種更會受到訂單數比交車輛還要高的情況下，造成缺車不足的情形，因此如何保持新車的供應量以及維持訂單數，仍是站穩市場表現的關鍵因素。以 7Car<小七車觀點>向車廠收集到的資訊顯示，據悉，Suzuki 除了仍持續消化 Jimny 訂單量之外，甫去年第四季推出的新款 Ignis、Swift Hybrid 目前也面臨到缺車的情形，候車期約要 4~6 個月左右，而 Swift Sport 訂單數比預期還要高出不少，因此等車時間至少 6 個月~12 個月不等。其餘進口車方面，Peugeot 2008 因是品牌全新世代的車款，獲得不少消費者認同，目前訂單已累計 5 百張左右，現在訂車候車期至少要半年以上。VAG 集團部分，Audi、Volkswagen 以及 Porsche 暫無缺車的情況，不過 Volkswagen 近期正面臨新舊交替時期，因此掛牌數較為不穩定。至於 Skoda 方面，Fabia、Scala、Superb 1.5 等主力車款均有現車，但每個月也要視船期不同，交車時間也不會固定。Kia 方面，韓國母廠的生產線以及周邊供應商，包含工廠內部需遵循防疫調整人力配置，零配件供應、和航運班次等，也均受到相當大的影響。因此不僅台灣市場，全球市場的 Sorento 交車時程，均同步受到了大幅度的衝擊，除 2 月份已交車 145 台外，目前仍因熱銷與原廠產能，仍有缺車狀況。Picanto 2 月領牌交車 181 台，以 GT-Line 車型最受歡迎，但仍有許多訂單尚未消化完畢，其餘車型目前則不受影響。其他進口品牌 Mazda、Toyota、Lexus、Volvo、JLR、Subaru、BMW、Mercedes-Benz...等等主流品牌均持續提供穩定的配額。
福特六和兩款拳頭產品，Ford Focus 車系為 1 個月，而 Active 車型則得等待 2~3 個月。Kuga 以 EcoBoost180 時尚型最受到影響，至少也要等待 1 個月才能夠交車。國產車方面，裕隆日產以 Nissan Kicks 候車期最長，約為 1 個月；福特六和兩款拳頭產品，Ford Focus 車系為 1 個月，而 Active 車型則得等待 2~3 個月。Kuga 以 EcoBoost180 時尚型最受到影響，至少也要等待 1 個月才能夠交車。中華汽車則表示目前持續透過向廠商追料並調整生產來緊急因應，但無法確保後續供貨狀況。而國瑞汽車所負責生產之 Toyota 車款都未受車用晶片缺貨影響交車，仍有穩定的供應量。台灣本田 2 月 CR-V 仍持續成長，不過年前訂單未解銷，因此也面臨到缺車的情形，至於 HR-V 的產量仍與排定的生產計劃一致。以上為 3/2 截止的資訊，各車款的情況會隨時更新，建議消費者以實際展示間詢問業代的資訊為準，未來車市的缺車情況，7Car<小七車觀點>將持續關注。