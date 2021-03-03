品牌首款純電跑旅 Volvo C40 Recharge 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀 Volvo 日前以線上直播方式，發表品牌首款跑旅產品 C40 Recharge，將僅限於網路銷售，提供純電動作為唯一動力選項，不會提供任何燃油動力選項。全新 C40 Recharge 是以 CMA (Compact Modular Architecture) 模組化平台打造，在外觀方面擁有與 XC40 相似的車頭造型，頭燈導入 Pixel Technology 像素技術，整合索爾之鎚日行燈，車頂的流線造型自 B 柱後往下向尾部收斂，尾燈的導光設計在上半部施以非連貫式處理，創造與現有 Volvo 車款不同的科技感。內裝方面，C40 Recharge 成為首款完全零採用皮革材質製作內裝的車型，但提供大量的色彩與裝飾供車主選購，乘坐高度也刻意加高以獲得更優異的視野，車頂以大面積玻璃構成，也配備 harman/kardon 音響，中控台配置與 Google 合作開發的 Android 車載作業系統，整合 Google 地圖、Google Assistant 及 Google Play Store 等大量 Google 服務，更支援 OTA 軟體線上更新，未來將陸續提供新功能。動力配置方面，C40 Recharge 採用前後軸雙馬達驅動，搭配 78kWh 容量的電池模組，最高續航里程達到約 420 公里，約需 40 分鐘可將電池自 0% 充至 80% 電量。消費者於網路購買 C40 Recharge 後，Volvo 將附上便利關懷套件 (Convenient Care Package) 作為服務，提供原廠保固、道路救援、保險及家用充電等內容。Volvo 將自今年秋季起於比利時 Ghent 工廠量產，該廠目前正負責生產 XC40 Recharge 純電動休旅車。Volvo 藉著 C40 Recharge 的發表再度宣示品牌目標，2025 年時品牌全球銷量有約 50% 為純電動車款，其餘為油電混合動力，至 2030 年時則達到所有售出新車均為純電動車的里程碑，接下來還會持續推出更多純電動新車，7Car<小七車觀點> 也會帶來更進一步的消息。晶片短缺、船期以及訂單爆量？！ 國產/進口新車面臨缺車陣痛期第二代 Levorg 預定第四季登場 台灣意美汽車宣佈 2021 年 Subaru 新車引進計畫2021 補助新制助攻，台鈴 eReadyFun 最低日付不到 70 元