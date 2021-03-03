導入 2.0 升引擎並升級 TSS 2.0 系統 第八代小改款 Toyota Camry 新台幣 92.9 萬元起正式在

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外觀方面，小改款 Camry 將車頭線條由引擎蓋向前延伸，搭配重新設計的下氣壩與雙側鍍鉻飾條，車側在 Hybrid 旗艦足踏 18 吋雙色切削鋁圈，車尾換上全新燻黑燈組。
內裝方面，小改款 Camry 換上重新設計的典雅木紋中控飾板，中控台在汽油尊爵以上車型搭載懸浮式主機，支援 Apple Carplay 及 Android Auto 智慧型手機連結功能，在 Hybrid 旗艦車型配置 9 吋觸控式影音主機。
安全防護方面，小改款 Camry 升級 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統，除了搭載 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統」之外，PCS 預警式防護系統升級主動煞車輔助及緊急閃避轉向輔助功能，另外也導入 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go) 及 LTA 車道循跡輔助系統。
動力配置方面，小改款 Camry 在既有的 2.5 升 Hybrid 油電複合動力之外，將先前的 2.5 升汽油動力改採 Dynamic Force 2.0 升汽油引擎取代，其熱效率達 40%，壓縮比為 13.0:1，可輸出 173ps 最大馬力及 21.0kg-m 峰值扭力，搭配附有 10 速模擬檔位功能的 Direct Shift-CVT 無段變速系統及前輪驅動，平均油耗為 16.2km/L。
Toyota Camry 在國內市場已連續 19 年成為非豪華品牌中大型房車銷售冠軍，去年 (2020) 創下約 75% 的市場佔有率，如今以更具稅賦優勢的 2.0 升排氣量作為入門選項，又導入 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統，預料可進一步強化銷售表現。