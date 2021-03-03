Hyundai發表帥氣迷人的入門跨界休旅Bayon

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隨著市場對於休旅產品需求不斷成長，Hyundai先前表示會針對歐洲市場推出B-segment休旅產品Bayon，之後於年初釋出局部照，而就在日前Hyundai則正式公布Bayon規格資訊。 Bayon一名源自於法國Bayonne城市，也是非常適合旅行的理想城市，而在設計方面Bayon以Sensuous Sportiness感性動感作為主軸，因此於車頭可以看見分離式頭燈、寬大水箱護罩與線條鮮明的進氣口，搭配車身俐落深刻線條折線來突顯運動風格。車尾附有層次的規劃與迴旋鏢尾燈，讓4,180mm×1,775mm×1,490mm車身尺碼的Bayon散發不失氣度的動感身形。
由於Bayon尺碼不大，因此座艙利用橫柵式空調出風口設計來營造放大視覺效果。另外在10.25吋或8吋中控螢幕簡化座艙實體按鍵後也增加了座艙開闊感。除了視覺營造，搭配10.25吋數位儀表不僅能提供豐富資訊，也提供Apple CarPlay/Android Auto連接、Google/Apple日曆連接、遠端開關鎖、即時停車服務、尋找車輛位置等功能。 動力規格Bayon搭載1.0升三缸渦輪引擎+48V輕油電，提供100hp與120hp兩種輸出動力，變速系統也有六速iMT與七速DCT選擇。在智慧駕駛方面Bayon也配置SmartSense系統，具備車輛/行人/十字路口偵測煞車輔助、盲點警示、後方橫向警示、車道維持等功能。