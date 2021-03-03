便秘拖久腸潰瘍恐要命？醫：6纖維蔬果、床上翻滾助排便

我是廣告 請繼續往下閱讀
現代人工時長壓力大，受便秘所苦者不在少數。新北市立聯合醫院消化內科蕭家仁醫師表示，老年人便秘可注意是否與藥物有關，如自行服用成藥、感冒藥、止咳藥，皆可能引起便秘。年輕人則要注意飲食習慣，曾有女大學生不吃蔬果，只吃肉類跟加工澱粉，連續2周無法排便，一照X光發現腸道滿是糞便，服用瀉藥也無法排出。經醫護人員用手指挖腸、灌腸，才將糞便清出來，之後改善飲食習慣，排便才逐漸恢復正常。
便秘最常見三大原因 哪些藥物與便秘有關？
蕭家仁醫師指出，一般便秘定義是指每周排便少於三次、需要很用力才能排便、糞便體積很小，都屬於便秘的範圍。最常見的便秘原因與生活作息、飲息型態有關，如纖維攝取太少、水份攝取不夠、運動量不足。此外，老年人因吃得少、活動量少，也是較容易便秘的族群。
藥物也可能是造成便秘的原因，如降血壓藥物中的鈣離子阻斷劑、感冒藥、止咳藥中的可達因，以及抗憂鬱、帕金森氏症藥物等，都可能讓腸道蠕動變慢、收縮力變弱。蕭家仁醫師提醒，會造成便秘的藥物並不少，惟須經由醫師評估後根據醫囑服用，盡量避免自行購買成藥。
便秘多久該看醫師？滿腹大便恐引發腸穿孔
一般人便秘多久需要看醫生？蕭家仁醫師說明，通常超過三天沒排便，已可能是身體有問題。倘若合併出現腹脹，更應盡快就醫。如果超過一周以上沒排便，或者以往排便很正常，近期忽然出現便秘，應該提高警覺。蕭家仁醫師提醒，忽然發生的排便異常，可能是大腸腫瘤徵兆，而且並不少見，不能掉以輕心。
此外，也曾有病人因長期便秘造成大便乾硬、壓迫腸道，導致腸道黏膜潰瘍變成腸穿孔，有可能引發腹膜炎，最嚴重的情況會危及性命，須及時開刀處理。也有病人便秘後引發暫時性腸阻塞，導致一吃東西就吐。這些併發症都是便秘未正確處理的可能風險。
靠瀉藥排便當心腸道不敏感 這些人勿亂用瀉藥
當發生便秘後，許多人會自行至藥局購買瀉藥。蕭家仁醫師提醒，市面上常見的刺激腸道蠕動藥物，是促使腸道神經活躍而幫助排便，但若長期使用，腸道神經敏感度降低，藥物劑量就需要愈吃愈重，甚至不吃藥腸道就不蠕動，導致產生依賴性。
此外，有些軟便藥中含有電解質，可能造成水份流失，有腎臟疾病或心臟功能較弱者，也不宜自行服用。孕婦也是易便秘族群，使用便秘藥前務必先諮詢專業醫師。
蕭家仁醫師指出，便秘時合併腹痛，就要當心可能與腸阻塞有關，這時貿然服用便秘藥，恐使阻塞更為嚴重，甚至引發腸穿孔、腸缺血等併發症。至於忽然發生的便秘，是大腸腫瘤的常見症狀之一，這類病人若自行服藥，因症狀緩解而未就醫檢查，有可能錯失早期發現癌症的機會。
許多民眾的便秘問題，往往不見得只是單純便秘，而是身體其他問題引起，需要進一步檢查才能釐清。蕭家仁醫師建議，便秘藥物應經由醫師評估，屬於藥物可解決的狀況再使用。
吃纖維刺激腸道蠕動 醫師推薦６蔬菜助排便
飲食中攝取足夠纖維，能夠幫助預防便秘。蕭家仁醫師說明，纖維能使糞便體積變大，刺激腸道的反射神經，增加蠕動，並且吸附腸道中有害物質。每日最好攝取5份蔬果的纖維量，一份約為一個手掌大小。同時也要注意攝取足夠水份，牙口不好的族群可將蔬果纖維切碎、攪碎後再吃。
蕭家仁醫師表示，攝取蔬果可以選擇高纖維、蛋白質較多的種類，例如菇類、豆芽菜、十字花科中的花椰菜、蘆筍。含有粗纖維的芹菜、蘿蔔也是不錯的纖維來源。這些蔬果除了增加纖維攝取量，也適合腸道中有益的細菌生長，能增加腸道益菌數量，幫助改善腸道菌相。
運動不足也是便秘元兇 床上翻滾幫助按摩腸道
較多人忽略的是運動量不足，也可能與便秘有關。蕭家仁醫師建議，每天走路步行20至30分鐘，就能夠幫助腸道蠕動。也可在床上練習翻滾動作：平躺時上半身左轉90度、回到原位後下半身左轉90度；上半身右轉90度、回到原位後下半身往右轉90度。轉完後再臥躺進行同樣練習，重複2-3次。這個動作能訓練腹部肌肉、按摩腸道，同時不會傷到脊椎。
《延伸閱讀》
．排便之計在於晨，中醫２招助改善便秘！
．改善便秘、排解毒素，必知4大類膳食纖維資優生！
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。