輕油電上身的北歐跨界旅行車 小改款 Volvo V90 Cross Country B5 Momentum 試駕

●前保險桿下半部、前霧燈及廠徽造型更新
●尾燈換上燻黑燈殼及新版導光條設計，方向燈支援序列式顯示，排氣管改為隱藏式設計
●升級 AAC 高效複合清淨科技
●搭載無線充電板，並將後座 12V 電源升級為 USB Type-C 插槽
●導入 48V Mild Hybrid、KERS 動能回收系統、CDA 汽缸歇止系統、水冷進氣冷卻器、電子線控煞車與線傳八前速手自排系統
●國際富豪汽車引進 B5 Momentum 單一編成，建議售價為新台幣 259 萬元起
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Volvo 旗下的 Cross Country 之名，早在 1997 年時便透過 V70 XC 問世，象徵在標準的旅行車外新增的跨界版本車型，可說是早期的跨界車代表之一，後續也於 V40、V60、V90 甚至 S60 車系中加入跨界版本 Cross Country，與 XC90、XC70、XC60 等車款逐步建立起 XC 家族。本文主角 V90 Cross Country 是隨著新世代 V90 車系而生的旗艦跨界旅行車，自 2016 年登場後歷經約莫 4 年的發展，在 2020 年初推出小改款版本，導入了 48V Mild Hybrid 並針對內外小針美容，國際富豪汽車選在同年 10/30 正式推出，引進建議售價新台幣 259 萬元起的 B5 Momentum 單一編成。
外觀方面，小改款 V90 Cross Country 在車頭換上重新設計的保險桿，使下半部的銀色飾板更為俐落，霧燈位置調高並自橫式改為圓式，廠徽改為更平滑的造型，車側將車門塑料防刮飾條取消，車頂配有行李架，足踏 18 吋 5 輻雙肋黑鑽石切割鋁合金輪圈，配胎尺寸為 235/55R18，車尾換上燻黑燈殼 LED 燈組，導光條重新設計，方向燈加速序列式顯示功能。
V90 Cross Country 擁有較標準 V90 增加 5.4 公分的最低距地高，提供輕度越野機能。
小改款 V90 Cross Country 的車身長寬高為 4,959x1,879x1,543 (mm)，軸距則為 2,941mm。
車尾將排氣管改為雙邊單出隱藏式設計。
水箱罩維持直瀑式，廠徽改為更平滑的新造型。
頭燈維持雷神之鎚 LED 導光造型，所有光源均為 LED，支援 AHB 主動適路性照明系統 (含遮光功能)、頭燈自動啟閉整合隧道感應功能及轉向輔助照明燈等豐富機能，霧燈自原先的橫式改為圓形，位置也有所提高。
V90 Cross Country 足踏 18 吋 5 輻雙肋黑鑽石切割鋁合金輪圈，配胎尺寸為 235/55R18。
擾流尾翼換上更立體的造型，內建 LED 第三殺車燈。
小改款 V90 Cross Country 的尾燈殼施以燻黑處理，內部的 LED 導光條造型更新，方向燈支援序列式顯示。
內裝方面，小改款 V90 Cross Country 承襲 90 車系的 12.3 吋數位整合資訊儀錶搭配 9 吋中控台觸控螢幕架構，小改款後導入無線充電板並將後座 12V 電源插座升級為 USB Type-C 插槽，另外 Clean Zone 純淨車室系統則升級為 AAC 高效複合清淨科技，原廠表示經 SGS 實驗顯示，可過濾 99.9% PM 2.5 懸浮微粒，以及 98.3% 的 PM 0.3，駕駛可透過中控螢幕上的 APMS 車室空氣微粒監測系統掌握車室狀態。其餘配置與小改款前並無明顯不同。
小改款 V90 Cross Country 維持 90 車系 12.3 吋數位整合資訊儀錶搭配 9 吋中控台觸控螢幕架構。
12.3 吋數位整合資訊儀錶具有豐富的資訊顯示能力與良好的判讀表現，駕駛還可切換不同的顯示風格。
方向盤施以真皮銜覆，搭配鋁合金飾條呈現，兩側設有多功能按鈕，但無換檔撥片，整體握感舒適。
全車重要機能整合於 9 吋中空台觸控螢幕當中，操作流暢性優異，下方保留需要盲操作的警示燈開關、音量與除物霧等功能的實體按鈕。
中央鞍部座整合線傳式排檔、引擎啟閉旋鈕、駕駛模式切換、電子手煞車開關、Auto-Hold 開關、無線充電座及 2 組置杯座。
中央扶手掀起後可見到兼具植絨與防滑功能的置物空間，內部提供 USB Type-A 插座。
木紋飾板、金屬外框與塑料間的運用比例得宜，組裝良好，harman/karman 音響為選用配備。
V90 Cross Country 試駕車選配 Nappa 透氣真皮舒適型座椅，在標準配備的雙前座電動調整功能之外，帶來冷熱通風、四向電動腰靠及副駕駛座記憶功能，乘坐與包覆感受仍是 Volvo 一貫的舒適愜意。
後座空間充裕，支撐性也頗為出色，不過中央隆起範圍稍大。
V90 Cross Country 配備四區獨立恆溫空調，後座乘客也可享有專屬的溫度、風量與風向。
後座 12V 電源插座在小改款後由 USB Type-C 插座取代，符合當今消費者需求。
後門設有手動式遮陽簾，B 柱設有空調出風口。
後座中央扶手拉下後，提供兩處置物空間，置杯架為隱藏式設計，椅背後方設有雪橇孔。
全景電動天窗為標準配備，支援兩種開啟模式，也具備防夾功能，延伸至後座頭部上方創造優異的採光效果。
附表為本站實測座艙空間之數據。
小改款 V90 Cross Country 在標準狀態之下具備 560 公升的行李廂置物容積，透過後座椅背 6/4 分離傾倒後可擴充至 1,526 公升，平整性相當出色。
行李廂底板掀起後，可見到右側設有油壓頂桿支撐，使取放物品更為輕鬆便利。
安全防護方面，小改款 V90 Cross Country 搭載 IntelliSafe 安全科技，擁有相當完善的配備，提供 City Safety 都會安全防護系統、 PA II 智能駕駛輔助系統、 Run-off Road 衝出路面安全防護及輔助系統、 RCWFAB 後方來車碰撞預防警示暨主動煞車系統、 CTA 倒車車側警示系統、 DAC 駕駛疲勞警示系統、 RSI 路標顯示暨速限警示、 ACC 主動車距巡航系統及 Oncoming Lane 對向來車閃避輔助系統暨主動煞車等。而基本的主被動防護上，則有具備硼鋼車體、 WHIPS 頸椎撞擊防護系統、 SIPS 側撞防護系統及 6 具氣囊等，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星成績。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，小改款 V90 Cross Country 不再提供純汽油或柴油動力，而是導入 48V Mild Hybrid 輕油電動力系統，國內引進的 B5 動力採用 B420T2 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,400~5,700rpm 間可輸出 250hp 最大馬力 (+14hp Mild Hybrid) ，於 1,800~4,800rpm 間可輸出 35.7kg-m 峰值扭力，並導入汽缸休止系統、水冷進氣冷卻器及升級電子線控煞車系統，搭配 8 速手自排變速箱，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.4 秒完成，極速限制為 180km/h，平均油耗 13.4km/L。
駕駛 V90 Cross Country B5 上路，可感受到起步的瞬間即有充足的扭力輸出，渦輪引擎與 8 速變速箱之間的匹配性良好，加速過程不猛暴但順暢，傳入車室的運轉噪音以豪華車而言稍嫌明顯，不過其他 NVH 工程表現屬於高水準，可隔絕多數路面噪音與風切聲，而怠速熄火時作動的流暢度與低震特性更替舒適性再加分。
乘駕感受方面，V90 Cross Country 雖然擁有較一般房車或旅行車略微提昇的車高，但原廠針對懸吊系統的調校使側傾與晃動的抑制保持在豪華車應有的穩定程度中，懸吊阻尼設定偏向舒適，不過避震器對於碎震的處理仍有進步空間，在連續不良的路面中仍可透過雙手感手到多餘晃動，至於方向盤回饋特性適中，雖然噸位不小但仍可使 V90 Cross Country 保持在預料中的動線，加上四輪驅動系統提供優異的抓地表現，適應尺碼後不難上手，相當符合家庭取向。
V90 Cross Country 在小改款後捨棄傳統的純燃油動力，以新世代的 48V 輕油電動力作為唯一的選項，不僅提供更平順與潔淨的移動體驗，其豐富的配備與良好的舒適性對於家庭買家來說應會感到滿意，安全防護水準亦不在話下，在歐洲市場的直接對手 Audi A6 Allroad 及 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 均未引進國內的情況下，是市場上唯一的豪華跨界旅行車選擇，在一片 SUV 車海中走出自己的一條路。