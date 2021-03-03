輕油電上身的北歐跨界旅行車 小改款 Volvo V90 Cross Country B5 Momentum 試駕

新在哪裡？

●前保險桿下半部、前霧燈及廠徽造型更新

●尾燈換上燻黑燈殼及新版導光條設計，方向燈支援序列式顯示，排氣管改為隱藏式設計

●升級 AAC 高效複合清淨科技

●搭載無線充電板，並將後座 12V 電源升級為 USB Type-C 插槽

●導入 48V Mild Hybrid、KERS 動能回收系統、CDA 汽缸歇止系統、水冷進氣冷卻器、電子線控煞車與線傳八前速手自排系統

●國際富豪汽車引進 B5 Momentum 單一編成，建議售價為新台幣 259 萬元起

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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