敏成股價從300多元下殺只剩高峰期的12％ 出了什麼問題
文/財訊雙週刊
2021-03-04 08:30:00
頂著去年前3季每股14元的漂亮獲利，敏成股價卻是腰斬再腰斬，只剩8個月前高峰的12％；不僅跌破了去年底的現金增資價，也跌出投資人一堆疑問。
自從防疫股去年8月普遍跌破月線之後，股價轉趨弱勢，腰斬者眾，股東漸漸也習慣了；但是對於口罩熔噴布龍頭的敏成，小股東最近卻忿忿不平。 3個月前該公司現金增資收足股款，每股80元，本以為從疫情高峰的336元回跌至此，現增價起碼是公司認同的保護傘，卻沒想到股價繼續跌，如今40元也守不住，只剩高峰的12％。這一慘跌，跌出股東心中一堆問號。 第一個問號，人家說股價會說話，但是現在股價跌成什麼樣了，最大股東盛弘醫藥持股超過6成，按理說籌碼算是集中，然而連現增價都愈離愈遠，難道有基本面問題？猛然一看，去年12月的營收雖然年增30％，可是，3957萬元的數字，卻比第3季的月平均1.2億元縮水將近7成。於是，第二個問號出來了，12月的低營收，會不會變成今年的常態？ 興櫃熬十年 上櫃還沒個影 第三個讓投資人失望的，還有上櫃申請、以及美國設廠題材。事情是這樣的，興櫃公司不需要公布第三季季報，但是去年11月，敏成主動公布前3季財報，每股淨利高達14.01元，市場直覺認為，這應是準備要提出上櫃申請，畢竟興櫃掛牌都十年了。只可惜，公司沒有動靜。 再者，去年疫情初期，各國積極建構個人防護設備供應鏈，敏成的熔噴布聲譽佳，當時台美關係又好，因而興起赴美設廠的計畫。這是打國際杯的好機會，對敏成未來的成長有幫助，但是，迄今只聞樓梯響。難道又是空歡喜一場？眼看著股價沒有轉強的意思，股東看敏成，也就愈看愈不對勁了。針對股東的問題，敏成也不迴避，只是答案能不能讓投資人滿意，就見仁見智了。 敏成大股東盛弘醫藥董事長楊弘仁直言，去年股價被市場炒得太過分，波動太大，「現在是回歸基本面，現增價80元我認為是合理，我們只有專心經營一條路可走。」過去一個多月來，敏成從董事長為首的高層幾乎都換一輪了，楊弘仁表示，經營層改組反映了今年公司發展策略的變化，以積極整合產業鏈與海外設廠為目標。 據了解，美國疫情太亂，先是不發工作簽證，後有大選，最近又是新政府上任，所以美國計畫只得往後挪。楊弘仁表示，目前先進行與美德醫療的菲律賓合作案，作為赴美設廠的練兵計畫，3月裝機順利投產後，再伺機啟動赴美計畫。 不過，當問及是否因股價和業績波動太大，以及發展政策的調整，所以上櫃申請延遲？楊弘仁並未正面回應，只說「送件的主客觀條件是否還具備，要看主管機關和市場的看法。」言下之意，可能還要再等等。今年營收如何 不敢打包票敏成財務長李治宇則針對12月營收驟減表示，確實是口罩需求縮水了，只是今年的營收會不會都這麼低，目前抓不準。李治宇認為，現在或許是殺戮戰場，但是敏成已建立熔噴布的聲譽，財務結構又相當好，可以好好揮灑，如今重點就是配合母公司的健康生態系戰略，並擴大出海口。其實，細心的投資人，應該去年7月就要注意到盛弘曾公告因應投資效益考量，打算調節敏成165一張持股，當時股價202.5元（最後7月只處分60張持股），隱隱約約也是提醒投資人別太瘋狂。這次敏成回應投資人的疑惑，基本上表達了公司財務結構健全，對於發展方向也有定見，埋不埋單就看投資人了。短期內，要觀察的是股息會發多少、營收有沒有起色、菲律賓設廠成效；另外，技術面何時站穩月線，也是擺脫極弱勢的重要指標。