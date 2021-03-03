大媽不幫按開門鈕！男童下秒遭「電梯夾」 理由讓網氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 21:07:17
平常舉凡上班、逛百貨公司或是家住在高樓層都會搭到電梯，而「到底要不要幫忙按住電梯」總是引起爭論。近日，就有網友抱怨，有位婦人不但插隊進電梯，還不幫忙按開門的按鈕，讓一名小朋友被電梯夾到，而婦人的理由更讓她傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，她上班的地方是辦公大樓，有各式各樣的公司，其中有一樓是小朋友的補習班，當時是上班時間，大家都在排隊等候電梯，突然有名婦人直接插隊到電梯門前，搶第一個進電梯，但婦人卻不幫忙按開門的按鈕。接著踏入電梯裡的3、4人也縮到最裡面，直到一名小朋友一進門就被電梯夾到，「我跟他媽媽來不及把手放在電梯感應的那邊，小小孩就這樣被夾了」，雖然只是輕輕夾住，但小朋友仍嚇哭了，這時那名婦人竟說「媽媽沒顧好小孩」。原PO聽到忍不住問「阿桑，妳先進來怎麼不按著電梯門？」婦人就立刻回，「我才不要，等等按鍵上面有病毒被感染」，這讓原PO不禁思考，「在互相不認識的情況下，是誰要去按電梯門開？我一直都覺得第一個進去的人按電梯門，大家呢？」許多網友看完也紛紛回應，「第一個進去就是要按啊，不按你就不要搶第一個」、「站在靠近按鈕的人要有自覺」、「站在按鍵前的人按」、「如果先進去往裡面走不會按，往按鈕角落靠邊站才會」、「如果我靠近按鈕，我會按」、「最接近按鍵的人，有義務按住開門鍵」。另外，也有人認為婦人的行為不好，「不按開關站在那裡幹嘛？怕病毒不會自己爬樓梯」、「不管怎樣我都會趕快先去保護那個眼前的小孩」、「這阿桑的心態很母湯欸」、「換阿桑被夾看看她會怎麼說」、「從阿桑會插隊就知道，他絕對不會幫忙按的人了」。（編輯：許智超）