Luxgen U6「GT AR好行版」限量升級大螢幕等科技配備 售價 80.8 萬元
2GameSome - 有車賞
2021-03-03 23:25:00
納智捷今年重新調整 U6 GT 車系編成策略，提供消費者 70 萬級距 SUV「U6 AR好行版」。U6 AR好行版限量升級超過 10 萬元以上配備：包括 AR View+ System 行車 AR 影像系統、12 吋多功能 HD 觸控螢幕、360 度環景影像、APA 智駕輔助停車系統、Sideview+ 車側影像系統，電動天窗、電動尾門、Keyless 啟動模式、方向盤換檔撥片與後座出風口等，本月入主更搭載價值 15,000 元「BSD盲點偵測系統」及「RCTA後方車側警示系統」，售價 80.8 萬（舊換新 75.8萬元）。
「U6 AR好行版」搭配政府舊換新限量優惠 75.8 萬元現入主「U6 AR好行版」並搭配政府舊換新限量優惠價 75.8 萬元。U6 車系編成及正式售價：U6 GT 智遊版／74.8 萬元（舊換新 69.8 萬）、U6 GT AR好行版／80.8 萬（舊換新 75.8萬元）。此外，即日起至 3/31（三）止，入主限量 U6 AR好行版，除了新增安全科技並強化車用機能外，更免費升級領先業界「FRESH ZONE+健康對策」，再享終生回廠臭氧殺菌服務，加碼再送 SHARP AloT 智慧空氣清淨機（價值 17,900元）等多項好禮。
三月起入主全車系，免費升級「FRESH ZONE+健康對策」，搭載 PM2.5 健康對策濾網，再享終生回廠臭氧殺菌服務，買車再送 SHARP AloT 智慧空氣清淨機（價值 17,900 元）等多項好禮。