兼具家庭商務的日式質感 MPV　Honda Odyssey 登峰版七人座

●外觀車頭與車尾經過細部重新設計
●內裝導入新式的 7 吋 TFT 行車資訊幕與日本原廠 8 吋多媒體觸控螢幕，以及方向盤、軟質皮墊及黑檀木飾板。
●全車系標準配備 Honda SENSING，以及 BSI 盲點偵測警示系統、CTM 倒車預警顯示輔助系統、PSS 駐車雷達系統(附影像指示)、MVCS 環景影像輔助系統、RSR 後座提醒系統，及可支援路邊停車、倒車入庫、路邊停車出格之「主動式自動停車輔助系統」。
●增加駕駛座出風口伸縮置杯架和新的助手席隱藏式上掀置物盒，中央滑蓋式置物箱(登峰版七人座)、四個大電流 2.5A 安培 USB 充電端子(登峰版七人座) 。
●新增「Honda 專利聲學共振減噪鋁合金輪圈」及高級車專用之「四門雙層隔音玻璃」。
●配備有所增減，建議售價調漲幅度約 11.1 萬 ~ 19 萬之間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
從 1994 年推出至今的 Honda Odyssey，迄今分為兩種車身規格，分別是針對北美市場體型較大的美規版本，以及在中國大陸、台灣等市場販售的亞太規格。Odyssey 從第一代開始在開發之初以結合旅行車與 MPV 的特點，揉合了低底盤的駕馭樂趣以及空間機能性，迅速開拓日本市場。第五代車型則為了進一步強化市場競爭力，搖身成為配備左右滑門的廂型商旅車，而台灣本田也於 2015 年正式導入，鎖定國內進口中型 MPV 市場。
Honda Odyssey 自 2015 年國內市場推出以來，一直都保有相當不錯的銷售表現，並於 2018 年基於先前的設定基礎上，將 Honda SENSING 先進主被動安全配備導入。此次 2021 年式車型雖然是採用原先的架構，但外觀整體已經大幅度改變，不僅看起來更具有新世代家族化的色彩，同時引擎蓋高度提升、加大水箱護罩設計，也強化高級的商務氣息。而售價以本次試駕的頂規登峰版七人座來看，漲幅雖然超過 10 萬元，但所追加的新配備仍算豐富，也是此次改款的最大賣點。
Honda Odyssey 車身尺碼長寬高分別是 4,845mm x 1,820mm x 1,710mm，軸距為 2,900mm。
大面積水箱護罩形成更強悍的車頭造型。
全新設計的薄型化大燈採用 LED 設計，登峰版更搭載標準配備「LED前後序列式方向燈」及「ACL轉向輔助照明燈」，提高豪華表現。
Odyssey 以往最高規格只配備 17 吋鋁圈，此次改款在登峰版車型上更首次採用 18 吋胎圈設計，音叉幅狀的造型相當搶眼。
新式的 LED 導光型尾燈組周圍採用燻黑處理，搭配鍍鉻的後牌照飾條與保險桿飾條，架構出更流利的線條感。
進入車室，可以看出 Odyssey 仍舊維持原先日系的豪華感受，但在小改款車型方面中控台上半部全面更新，透過新式的黑檀木飾板材質鋪陳，而下半部也改採軟質塑料材質處理來提升車內質感。水平式的中控台設計，以原有大面積前三角窗加上梯型後三角窗，創造出無壓迫感的前後開闊視野。而在機能性方面，也分別新增了駕駛座出風口伸縮置杯架和新的助手席隱藏式上掀置物盒，讓車內的置杯架總數達到 11 個。此外，此次改款同步換上新式樣方向盤，儀表升級為 7 吋「TFT 彩色液晶儀表」，形成半類比、半液晶的顯示，中央 8 吋觸控螢幕與日規同級，內建 Garmin 導航系統以及支援 Android Auto、Apple CarPlay 手機連結功能。
全新三幅式方向盤看起來更加新潮，也擺脫舊款呆笨的印象。
7 吋 TFT 彩色液晶儀表位於儀表板左側，可以顯示轉速、油耗資訊、ADAS 運作資訊、導航指示...等功能。特別的是，選單雖然是英文，但進入選單後卻呈現繁體中文，若是能全面中文化會更優異。
全新 8 吋多媒體觸控螢幕為繁體中文介面，內建 Garmin 導航系統，亦支援 Android Auto、Apple CarPlay 手機連結功能。
Odyssey 全車系採用三區恆溫空調，前雙區恆溫空調介面同樣保留觸控式操作設計。
駕駛座出風口新增了伸縮置杯架，利用空調能提供保冷熱的效果。
副駕駛座前方新增的隱藏式上掀置物盒，內部提供一組 2.5A 充電孔。
前座下中控為可收納式設計，展開後另有彈出式雙杯架，同時 USB、HDMI 等插座也都整合在此。
此次改款針對四扇車門隔音工程強化，四門皆採用雙層隔音玻璃。
正副駕駛座的椅型寬闊，乘坐起來舒適度在水準之上，全車系均提供駕駛座電動調整功能，但如果本次試駕的登峰車型能夠再增列記憶功能應該更添魅力。副座席則為手動調整，兩張座椅都有多段可調扶手設計，給予長途駕駛相當好的倚靠。
國內購買 Honda Odyssey 的消費客層多半仍以核心家庭為主軸，因此平常多以四人乘坐使用為主，偶爾到機場接機或是與家中長輩共同出遊的條件下，其實七人座的第二排雙座設定是更為適合的，獨立式設計不僅帶來極優異的寬敞空間，同時可將座椅向後延伸至第三排的禮賓模式設計，堪稱是 Odyssey 最優異的行車體驗。
對應現代消費者 3C 產品的需求，第二排也導入了兩組 2.5A 充電孔。
將第三排座椅收納完整之後，第二排座椅可以進行禮賓模式，可將座椅向後延伸至 C 柱後方，形成無比寬大的空間。
第三排座椅採三片分立的設計，中央放倒後可以便於行李箱取物，亦可充作扶手使用。空間感受方面，即便是一般體型的成年人也很適合乘坐，不會有太多的壓迫感，並不會有一般第三排空間不足且腿部支撐不夠的問題。
第三排完全翻轉收折後呈現極大的空間容積。
尾門終於配備電動啟閉功能了。
在主被動安全科技表現上，相較於 2018 年式的編成，此次改款後全車系均配備 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統與 RSR 後座提醒系統，在此次試駕的登峰版車型上更搭載 BSI 盲點偵測警示系統、CTM 倒車預警顯示輔助系統、PSS 駐車雷達系統(附影像指示) 」、MVCS 環景影像輔助系統、，及可支援路邊停車、倒車入庫、路邊停車出格的主動式自動停車輔助系統。被動安全方面，標配 6 具安全氣囊，值得一提的是後座側氣簾延伸至第三排窗戶，以提供更大的保護效力，其餘包括 VSA 車身動態穩定、Motion Adaptiv 方向盤動態修正輔助、EBD 電子煞車力道分配、BOS 煞車優先、HSA 斜坡起步輔助、BA 電子式煞車力道輔助、胎壓偵測、第二排 ISOFIX、ESS 緊急煞車警示、CTS 智慧方向燈等配備一應俱全。
動力系統方面，依舊維持 Earth Dreams 2.4 i-VTEC 引擎，提供 175ps / 6,200rpm、23.0kg.m / 4,000rpm 的最大馬力輸出；搭配 Paddle Shift 換檔快撥片的 G-Design CVT 變速箱，在油耗方面交出 12.9 km/L 平均油耗的成績。而提供 Eco Assist 節能輔助系統和怠速熄火系統原廠預估能提升油耗效能 10%，對於油耗提升功不可沒。
雖然這次改款 Odyssey 依舊採用 Earth Dreams 2.4 i-VTEC 引擎，雖然 Odyssey 空車重在 1,800 公斤左右，但初速的牽引反應倒是相當不錯，油門輕踩就可以迅速的提速，不過相對來說中後段的出力反應就顯得溫和許多，但畢竟這是一部家庭取向的 MPV 作品，適時提供足夠的牽引力道才是重點所在。懸吊的設定依舊是日系車一貫的舒適取向，但也提供足夠的支撐反應，輔以 Honda 一貫良好的操控反應，不易察覺龐大的身形和趨近兩噸的噸位。不過此次原廠強調在隔音工程放的進步，但在防火牆的隔音表現上，雖不至於吵雜，但對照近年來新推出國產 SUV 的隔音表現來看，Odyssey 在此仍有持續進步的空間。
MPV 車型對於國內消費者來說選擇不多，而在主要對手 Toyota Previa、Volkswagen Sharan 紛紛進入停產階段後，最相似的對手莫過於國產的 Luxgen M7 了，但兩者的價格區間帶差距甚大，鎖定的客層也不盡相同，因此目前市面上 Odyssey 可說是一枝獨秀。以這次試駕的 2021 年式車型來說在外觀與內裝全面性的精進之後，再搭配優異的空間機能性，且在市場上保有不錯的口碑，未來在市場上應能保持競爭力。