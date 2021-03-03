▲ eReady Run 原價 88,000 元，前 88 位車主送 Apple Watch！

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三大造車關鍵加持 eReady Run 精準傳達「動感、穩感、傾感」表現eReady Run 採用 7.6kw G2 鋁合金水冷永磁同步馬達（相當於10.1PS最大馬力輸出），實現 0-50km/h 約 3.7 秒的強悍加速性能，搭配的是 CBS 連動煞車系統與同級最強制動規格，前輪採用 14 吋鋁合金切削輪圈搭配 245mm 浪花碟盤與對向四活塞輻射卡鉗，後輪則是 13 吋鋁合金切削輪圈 190mm 通風碟搭配單活塞卡鉗，車重（含兩顆第三代電池）為 121kg。除了強悍的規格，在調校設定上 eReady Run 更傳承台鈴工業的三大開發關鍵：Run、Stop、Turn，高剛性車架搭配的是懸吊系統為 33mm 運動前叉內管，與雙槍式五段預載可調後避震，不僅能夠穩定承受動力傳遞和扭矩，強化車身的牽引力，並且在剎車時控制車尾穩定，緊急剎車及快速煞停不偏移，實現與同級相比縮短 28% 的煞車距離與最大傾角達 46 度。
eReady Run 外觀跑格設計全新 eReady Run 不僅採用侵略型 LED 雙魚眼前大燈做為銳利眼神，搭配前飾板俐落精實的肌肉線條，整體呈現出環保結合騎乘樂趣的運動感。侵略型 LED 雙魚眼前大燈由 18 顆環形碎鑽的日行燈組成，搭配雙魚眼頭燈，一鍵按下自由切換上方遠光燈與下方近光燈 2 種不同組合，就算在漆黑一片的山中，LED 也能夠清楚的照明。而尾燈也呼應頭燈採用燻黑 LED 極線式下 U 型跑格尾燈，加上重車級的選用模式。另外 eReady Run 在車側也採用跑格 R 車身貼紙，與五款車色選擇（極限白、海神藍、猛毒灰、躍馬黃、戰神黑）採時下年輕人喜愛的跳色設計，另外分離式跑格後扶手、紅色縫線寬敞止滑坐墊、固定式腳踏板、745mm 座高的設計，無論是單人騎行或是雙載都適合。而 eReady 全車系也導入了重車等級的 DataDot 微粒防竊辨識系統，將防盜微粒噴灑於車身隱密處，達到最有效的防盜措施。
eReady Run 智慧雙輪本質eReady Run 全彩 LED 儀表板無論白天夜晚都能清楚顯示各項行車資訊，另外外環指示燈隨著速度展現 8 色繽紛色彩，用顏色變化創造視覺衝擊呈現加速的快感，搭配把手上的功能選擇（方格旗模式、超車燈功能、過彎感應方向燈），騎士能夠輕易上手。eReady Run配備包含內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與省力駐車架設計，讓省力效果優於同級電動車約 11%，並標配電子倒車鍵。
即日起至全台灣各 eReady 門市完成 eReady Run 預購，前 88 位幸運車主將可獲得限定預購好禮 Apple Watch SE（限量88名），交車後再獨享 eReady 專屬三件交車禮，包含專屬個性風格安全帽、對角兩爪手機架與 NFC 智慧鑰匙卡套。另外 eReady 全車系皆享有 36 期零利率優惠購車方案，最低日付額只需 82 元起，就能入主 eReady Run，再加上 666 全方位保險專案，6 萬限額車碰車+6 萬火險+6 萬失竊（此方案必須搭配分期購車）。